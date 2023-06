Zimna czy ciepła? Sprawdź, jaka woda będzie najlepsza do ogórków małosolnych. Prosty sposób na najpyszniejsze ogórki

Czy ogórki małosolne można zalać wodą z kranu? W jakiej wodzie kisić ogórki i co zrobić, żeby były twarde? Pytań o najlepsze ogórki małosolne jest bardzo dużo, ale trzeba pamiętać o tym, że ostateczny produkt zależy od dobrych składników. Dlatego zwracajmy uwagę na to jakość ogórków, które kupujemy do kiszenia. Podobna zasada dotyczy pozostałych komponentów.

Zalewa do ogórków małosolnych. Jaka woda będzie najlepsza do ogórków kiszonych?

Mimo że w wielu przepisach na zalewę do ogórków małosolnych znajdziemy informację o tym, by używać wrzątku, to lepiej tego nie robić. Jeśli chcemy, by ogórki były pyszne, najlepsza będzie źródlana woda. Sprawdzi się także zimna kranówka, pod warunkiem, że mamy pewność co do jej jakości. Najprościej rzecz ujmując, najlepsza woda do kiszenia ogórków powinna być twarda i zmineralizowana. Złym pomysłem jest także zalewa na bazie przegotowanej wody. Podczas gotowania wytrącają się sole wapnia i brakuje cennych składników wpływających na smak ogórków. O czym jeszcze pamiętać?

Sposób na ogórki małosolne. Dodaj ten składnik, a ogórki będą twarde

Kolejnym ważnym składakiem, którego używamy do przygotowania ogórków małosolnych, jest korzeń chrzanu. To właśnie on sprawia, że ogórki są twarde. Jeśli chcemy, by smak był znakomity, warto także użyć soli kamiennej zamiast jodowanej, kopru, liści chrzanu oraz liści dębu i czarnej porzeczki. Nie wolno także zapominać o czosnku. Ważne jest również to, w czym kisimy ogórki. Lepiej zrezygnować z plastikowych pojemników, bo takie przetwory są, jak chemiczny koktajl, o czym piszemy tu.

