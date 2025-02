W lutym sypię to obficie wokół krzaczków malin. Latem owocują jak szalone. Wczesnowiosenny nawóz do malin

Weź kilka garści i podsyp tym maliny. Organiczny nawóz, który wzbogaci glebę

Maliny to popularne owoce to uprawy w domowych ogrodach. Nie wymagają specjalistycznej wiedzy ogrodniczej i poza odpowiednim podlewaniem i nawożeniem rosną praktycznie same. maliny często atakowane są przez mszyce dlatego jeszcze przed początkiem sezonu kwitnienia warto zabezpieczyć krzaczki przed tymi szkodnikami. W walce w mszycami sprawdzi się roztwór z wody oraz szarego mydła lub z czosnku. Maliny dzielimy na dwie grupy: te, które kwitną na pędach tegorocznych i owocują od sierpnia aż do pierwszych przymrozków oraz te, które wypuszczają owoce na pędach z ubiegłego roku. Takie odmiany malin owocują latem.

Zanim na krzaczkach pojawią się pierwsze owoce warto roślinę odpowiednio przygotować. Jedną z czynności, którą można wykonać już u schyłku zimy jest ściółkowanie. To prosty, ale bardzo skuteczny zabieg, który dostarcza roślinom cennych składników odżywczych. Ściółkowanie polega na przykrywaniu gleby wokół roślin warstwą organicznego lub nieorganicznego materiału. W przypadku malin możesz je obsypać tym, co masz w domu. Jednym ze skuteczniejszych nawozów do ściółkowania malin są skorupki po jajkach. Zbierz kilka garści skorupek po jajkach i rozsyp je wokół krzaczków z malinami. Skorupki zawierają dużo wapnia, który jest rewelacyjnie wzmacnia korzenie oraz poprawia żyzność gleby. Innym sposobem na ściółkowanie malin jest kora drzew iglastych. Wczesną wiosną chroni korzenie roślin przed przymrozkami oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Dodatkowo kora drzew iglastych pomaga utrzymać odpowiedni poziom wilgoci w ziemi, ogranicza rozrost chwastów wokół roślin, a także delikatnie zakwasza glebę.

Jak pielęgnować maliny wczesną wiosną?

W uprawie malin koniecznie jest podlewanie oraz nawożenie. Po zimie roślina może potrzebować dodatkowej dawki wody. Pierwsza dawka nawozu do malin powinna być dostarczona już wczesną wiosną. To właśnie pierwsze w sezonie nawożenie jest najważniejsze. W tym czasie powinno się stosować nawozy i przedłużonym czasie działanie. Będą one stopniowo uwalniały substancje odżywcze do gleby i wzmocnią całą roślinę. Świetnym rozwiązaniem są nawozy zawierające azot. Wpływa ona bowiem na procesy kwitnienia oraz owocowania. Poprawia kondycję wielu roślin i przedłuża okres ich wegetacji.

