W lutym podlewam mrowisko tym płynem. Mrówki wyniosły się z ogordu i nie wracają. Domowy sposób na mrówki

Pokrój na kawałki wstaw do szafy, a pozbędziesz się moli raz na zawsze. To prawdziwy pogromca dokuczliwych owadów. Sposób na mole ubraniowe

Rozsypuję to wokół mrowiska i na długi czas mam spokój z mrówkami

Mrówki unikają pewnych zapachów. Szczególnie nie lubią ostrego aromatu papryczek chili. Wystarczy, że wokół mrowiska i w innych miejscach, gdzie żerują mrówki rozsypiesz przyprawę chili. Silny zapach działa odstraszająco i sprawi, że w kilka dni mrówki zmienią miejsca swojego bytowania. Chili działa również drażniąco na mrówki. Podobne działanie ma cynamon. Mrówki również nie lubią tego zapachu i unikają miejsc, gdzie rozsypany jest cynamon. Dla jeszcze lepszego efektu możesz wymieszać chili z cynamonem i rozsypać w ogrodzie w miejscach, gdzie pojawiają się mrówki. Świetnym sposobem na pozbycie się mrówek z ogrodu jest także czosnek. Zblenduj 10 ząbków czosnku i dodaj 2 szklanki gorącej wody. Całość dokładnie wymieszaj i wlej do mrowiska.

Rozsyp ten proszek na trawniku. W kilka dni pozbędziesz się mrówek z ogrodu

Najczęściej polecane sposoby na pozbycie się mrówek działają na zasadzie zapory, czyli blokują mrówką drogę. Całkowite pozbycie się mrówek z ogrodu jest zadaniem karkołomnym i nieskutecznym. Jeżeli zależy Ci, aby mrówki nie bytowały w określonych miejscach ogrodu to kup kilka opakowań sody oczyszczonej. Rozsyp ją tam, gdzie najczęściej pojawiają mrówki. Soda oczyszczona, podobnie jak sól kuchenna, działa jak naturalny odstraszacz. Sposób ten najlepiej działa wieczorem. Przed rozsypaniem sody sprawdź, czy nie jest zapowiadany deszcz. Aby sposób ten był jeszcze bardziej skuteczny, możesz wymieszać sodę oczyszczoną z dodatkiem proszku do pieczenia. Soda oczyszczona to świetny preparat chroniący rośliny. Chroni je nie tylko przed mrówkami, ale również przeciwdziała pojawianiu się mszyc i wielu chorób. Jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i całego ekosystemu.

Czy mrówki to szkodniki?

Mrówki w ekosystemie są bardzo potrzebne. Pamiętaj, że leśne mrowiska są pod ochroną i nie należy ich niszczyć. Mrówki roznoszą nasiona i spulchniają glebę. Dodatkowo pełnią one w przyrodzie funkcję sanitarną i zjadają padlinę w lasach i na łąkach. Nieco inna sytuacja jest, gdy mrówki zadomowią się w Twoim ogrodzie. Podziemne korytarze mrowisk mogą doprowadzić do uszkodzenia trawnika, a nawet sprawić, że rośliny na rabatach zaczną obumierać. Mrówki mogą również niszczyć plony i utrudniać rozwój krzewom i kwiatom. Aby pozbyć się mrówek z ogrodu warto sięgnąć po domowe sposoby. Często są one równie skuteczne, co kupna chemia, a nie stanowią zagrożenia dla dzieci oraz zwierząt domowych.

