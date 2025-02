Sypię kilka łyżeczek i mieszam z wodą. Ta domowa odżywka sprawi, że tuje w mig się zazielenią. Nawóz do tui, który zwalczy brązowienie

Pokrój na kawałki wstaw do szafy, a pozbędziesz się moli raz na zawsze. To prawdziwy pogromca dokuczliwych owadów. Sposób na mole ubraniowe

Kończąca się zima to czas wzmożonej pracy w ogrodzie. To właśnie teraz należy przygotować rośliny do sezonu wegetacji. Od czynności wykonanych teraz zależeć będzie jak szybko ogród zazieleni się wiosną. W przypadku tui zimą bardzo ważne jest ich podlewania. Suche zimy mogą sprawić, że tuje będą wymagały podlewania także w lutym. Sprawdź, czy ziemia wokół tui nie jest przesuszona. W innym przypadku koniecznie je podlej. Zrób to, gdy nie będą prognozowane przymrozki. Brak podlewania może sprawić, że tuje wiosną zaczną marnieć i brązowieć. Częstym zjawiskiem jest tak zwana susza fizjologiczna, gdy rośliny nie są w stanie pobierać wody z zamarzniętej gleby. Koniec zimy w ogrodnictwie to także czas przygotowania się do pierwszego w sezonie nawożenia. Ogrodnicy wskazują, że jest ono najważniejsze w roku. Wzmacnia rośliny, chroni je przed szkodnikami, a także wydłuża procesy wzrostu oraz kwitnienia.

Po zimie krzewy i iglaki mogą cierpieć na niedobory potrzebnych im składników odżywczych. Taka sytuacja skutkuje obumieraniem rośliny. Pędy tracą witalne soki, a liście żółkną i brązowieją. W przypadku tui ważne jest regularne podlewania oraz nawożenia. Najlepiej sięgać po bogate i długo działające nawozy. Świetną domową odżywką do marniejących tui jest żelatyna. Jest ona bogata w azot, a to właśnie ten składnik jest wiosną najbardziej pożądany. Wydłuża on procesy kwitnienia oraz stymuluje wzrost roślin. Azot jest niezbędny do produkcji chlorofilu przez rośliny.

Jak przygotować domowy nawóz do tiu?

Przygotowanie domowej odżywki do tui z żelatyny nie jest trudne i czasochłonne. Jest ona gotowa do użycia od razu po przygotowaniu. Wystarczy, że przygotujesz kilka małych łyżeczek żelatyny, 4 l ciepłej wody i wszystko dokładnie wymieszasz. Tak przygotowany nawóz rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1:1 i podlewaj nim tuje. Domową odżywkę z żelatyny możesz stosować raz w miesiącu aż do połowy lipca. Po tym okresie należy zrezygnować z nawozów bogatych w azot. Wydłużanie procesów kwitnienia na jesień sprawi, że roślina nie zdąży przygotować się do nadchodzącej zimy.

