Koniecznie zrób to teraz grudnikiem, a wkrótce znów będziesz cieszyć się kwiatami. Gdy przegapisz ten termin to grudnik już nie zakwitnie

2026-01-12 12:55

Co zrobić z grudnikiem po przekwitnięciu? Od tego, co zrobisz zależy, czy grudnik zakwitnie ponownie na wiosnę. Gdy tylko kaktus bożonarodzeniowy zacznie gubić pąki należy o niego odpowiednio zadbać. Prawidłowa pielęgnacja sprawi, że roślina przejdzie w okres spoczynku. Sprawdź, co zrobić, aby grudnik zakwitł wiosną. Zrób to teraz, będziesz ponownie cieszyć się pięknymi kwiatami.

  • Grudnik, znany z zimowego kwitnienia, może zachwycić kwiatami nawet dwa razy w roku – również wiosną.
  • Kluczem do ponownego kwitnienia jest odpowiedni okres spoczynku po pierwszym kwitnieniu, z ograniczonym podlewaniem i nawożeniem.
  • Chcesz wzmocnić i nabłyszczyć liście grudnika? Użyj prostego, domowego sposobu, który dostarczy mu też potrzebnej wilgoci.
  • Odkryj, jak prawidłowo pielęgnować grudnika, aby cieszyć się jego pięknymi kwiatami częściej niż raz do roku!

Zrób to teraz z grudnikiem, a zakwitnie ponownie wiosną. Co zrobić, aby grudnik kwitł dwa razy w roku?

Grudnik to jeden z niewielu kwiatów doniczkowych, który kwitnie w okresie zimowym. Często zakwita w Boże Narodzenie i pięknie zdobi domy. Mało osób wie, że ten bożonarodzeniowy kaktus może kwitnąc nawet dwa razy do roku. Drugie kwitnienie grudnika odbywa się wiosną. Aby jednak zygokaktus obsypał ponownie kwiatami to należny o niego odpowiednio zadbać. Przede wszystkim bardzo ważny jest okres spoczynku, który jest potrzebny roślinie pomiędzy kwitnieniami. W tym czasie roślina się wzmacnia i przygotowuje do kolejnego sezonu wegetacji. Jeżeli Twój grudnik już przekwitł to zrób z nim to. Przede wszystkim powoli ograniczaj podlewanie oraz intensywne nawożenie. Zrezygnuj z nawozów zawierających azot. To właśnie ten składnik przedłuża i wzmacnia procesy kwitnienia. Po przekwitnięciu należy przenieść grudnik w chłodniejsze miejsce. Pod koniec marca możesz ponownie wprowadzić nawożenie. Pamiętaj, że kwiaty grudnika są bardzo wrażliwe na zmiany. Gdy roślina ma zawiązane pąki nie przestawiaj jej. W innym przypadku mogą one opaść.

Wymieszaj z wodą i spryskaj grudnika. Będzie błyszczał jak prawdziwa gwiazda

Zanim ograniczysz nawożenie grudnika możesz zadbać o wzmocnienie jego liści. Świetnie sprawdzi się do tego mieszanka wody i soku z cytryny. Do odstanej i miękkiej wody dodaj kilka łyżeczek soku z cytryny. Całość dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Raz w tygodniu obficie spryskaj liście grudnika. Dzięki temu dostarczysz roślinie potrzebnej wilgoci, co jest niezwykle istotne w sezonie grzewczym. Sok z cytryny delikatnie nabłyszczy liście, a zawarta w nim witamina C je wzmocni i sprawi, że będą bardziej odporne na działanie warunków atmosferycznych oraz niektórych szkodników.

