W lutym zbieram, a potem nawożę tym hortensje. Dzięki temu na wiosnę nie mogę naliczyć się wszystkich kwiatów. Obsypują kwiatami niczym cinkciarz dolarami. Odżywka do hortensji

Podlewam tym hortensje. Wiosną krzew obsypuje kwiatami

Już niedługo prace w ogrodzie rozpoczną się pełną parą. Zanim jednak to nastąpi należy odpowiednio przygotować ogród do nadchodzącego sezonu wegetacyjnego. O wiele roślin trzeba zacząć dbać teraz. Już wkrótce rozpocznie się zdejmowanie zimowych okryć z krzewów ozdobnych oraz mniejszych iglaków. Luty to także czas gdy można zaczynać pierwsze podlewania oraz nawożeniem. Wiele domowych odżywek wymaga odpowiedniego przygotowania dlatego też warto już teraz zacząć o tym myśleć. Hortensje na zimę okrywa się agrowłókniną. Dzięki temu roślina ma ochronę przed wysokimi mrozami oraz silnymi wiatrami. Agrowłókninę należy zdjąć, gdy pogoda na to pozwala i nie ma już wysokich, nocnym mrozów. Warto zrobić to odpowiednio wcześniej, aby krzewy mogły przygotować się do sezonu wegetacyjnego i czerpać promienie słoneczne oraz wodę.

Początek wiosny to także czas intensywnego nawożenia krzewów. Zdaniem wielu ogrodników pierwsze nawożenie w sezonie jest najważniejsze. Wzmacnia roślinę oraz stymuluje jej odporność na działanie chorób oraz szkodników. W tym czasie warto stosować nawozy o przedłużonym działaniu bogate w azot. Wspierają one procesy kwitnienia oraz je wydłużają. Azot dodatkowo bierze udział w procesach fotosyntezy i wpływa na zielony kolor liści oraz łodyg. Tego rodzaju odżywek nie powinno się aplikować jesienią. Roślina w tym okresie musi spowolnić i przygotować się na nadchodzącą zimę. W pielęgnacji hortensji świetnie sprawdzi się domowa odżywka z fusów po kawie. Dostarcza ona wielu cennych składników, takich jak potas, magnez oraz azot.

Jak przygotować odżywkę z fusów od kawy do hortensji?

Przygotuj około 5 łyżek czystych fusów po kawie. Najlepsze będą fusy po kawie po turecku oraz te, które zostają na papierowym filtrze w ekspresie przelewowym. Nie sprawdzą się natomiast fusy z ekspresu ciśnieniowego oraz po kawie bezkofeinowej. Około 5 łyżek fusów po kawie zalej wodą i wymieszaj. Całość odstaw na jakiś czas, by fusy napęczniały. Po tym czasie zamieszaj ponownie. Odżywka do hortensji jest gotowa. Podlewaj nią hortensje raz na dwa tygodnie. Fusy po kawie sprawią, że Twoja hortensja bujnie zakwitnie i będzie cieszyć oczy przez całe lato.

Tą odżywkę do hortensji możesz przygotować już teraz. Będzie gotowa na wiosnę

Świetnym sposobem na odżywienie hortensji jest także skórka pomarańczy. Zawiera ona wiele cennych substancji odżywczych, które wspierają one procesy wzrostu oraz kwitnienia oraz poprawiają morfologię gleby dając roślinom zapotrzebowanie na mikroelementy. Domową odżywkę do hortensji możesz zacząć przygotowywać już zimą. Dzięki temu będziesz mógł jej użyć wczesną wiosną. Wystarczy, że skórki pomarańczy pokroisz na małe kawałeczki i włożysz je do piekarnika na 130 st. Susz je w ten sposób przez około 1,5 godziny, a następnie zblenduj je na proszek. Całość przełóż do szczelnego słoika. Co jakiś czas możesz dodawać nowy zapas zmielonych skórek pomarańczy. Gdy rozpocznie się sezon ogrodowy rozsyp proszek wokół hortensji i wymieszaj z glebą. Skórki pomarańczy odstraszą szkodniki, w tym mszyce. Dodatkowo odżywka ta zakwasi glebę i dostarczy hortensji potrzebnych składników odżywczych.

