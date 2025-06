Czescy ogrodnicy już wiedzą, jak pozbyć się mrówek. Teraz czas na Polaków. Dokładnie wymieszaj to w tych proporcjach, a mrówki uciekną niczym Struś Pędziwiatr. Usuwanie mrowek z ogrodu

Wlej 2 łyżeczki i postaw na pralce. Domowy zapach do łazienki, który rozniesie aromaty po całym pomieszczeniu. Będzie pachnieć niczym w balijskim SPA. Naturalny zapach do pomieszczeń

Mrówki to zarówno szkodniki, ale także sprzymierzeńcy ekosystemu. Ich podziemnie korytarze spulchniają glebę i roznoszą nasiona. Niestety w ogrodzie mogą odpowiadać za uszkodzenia korzeni i niszczenie wielu roślin. Dodatkowo mrówki, a dokładnie mrowiska mogą niszczyć trawniki. Warto również wspomnieć, że mrówki żyją w symbiozie z innymi szkodnikami, czyli z mszycami. Mrówki żywią się produkowaną przez mszyce spadzią i chronią je przed atakami drapieżników.

Zapamiętaj te proporcje. Mieszanka idealna, która usunie mrówki z Twojego ogrodue

Do usuwania mrówek z ogrodu najczęściej stosuje się dwa rodzaje pułapek. Pierwsze z nich to fizyczne zapory, które odcinają mrówka dostęp. Sposób ten najczęściej wykorzystuje się, gdy zależy Ci na utrudnieniu dostępu mrówkom do grządek oraz rabatek. Do przygotowania fizycznej zapory na mrówki sprawdzą się pokruszone skorupki po jajkach, fusy z kawy oraz popiół drzewny.

Kolejnym sposobem na pozbycie się mrówek są pułapki odstraszające. Działają one na zasadzie przesadzania mrówek z mrowisk oraz niszczenie podziemnych korytarzy. Do tego rodzaju sposobów na mrówki należy wlewała wrzątku do mrowiska, a także mieszanki na bazie octu lub sody oczyszczonej. Czescy ogrodnicy mają swój sposób, który jest bardzo skuteczny. To wyjątkowo silne połączenie zapachowe, którego mrówki nie lubią. Jak podaje portal deccoria.pl przygotowanie czeskiego sprayu na mrówki jest banalnie proste. Należy wymieszać 10 kropli olejku z drzewa herbacianego, 15 kropli olejku miętowego, 3 krople olejku pomarańczowego, 50 ml wody i 50 ml wódki. Następnie całość trzeba przelać do butelki z atomizerem i obficie spryskać wszystkie miejsca, gdzie pojawiają się mrówki. Sposób ten działa zarówno w ogrodzie na ścieżki i mrowiska, jak i w domu, na parapety oraz szczeliny w oknach i w drzwiach.