Stary chemik z ogólniaka pokazał, jak rozprawić się z mszycami! W 3 dni zabija 90 proc. szkodników. Naturalny oprysk na mszyce, który jest bezpieczny dla roślin

Przepiękna roślina na upały. Kwitnie, gdy wszystko inne przestaje. Odkąd posadziłam ją w swoim ogrodzie to znajomi zatrzymują się i pytają, co to. Te przepięknie kwiaty zachwycą każdego

Mszyce to niewielkie, miękkie owady z rzędu pluskwiaków, które stanowią prawdziwą plagę dla wielu roślin. Ich wygląd może się różnić w zależności od gatunku, ale zazwyczaj są to małe, owalne stworzenia o długości od 1 do 7 mm. Mogą być zielone, czarne, żółte, brązowe, a nawet różowe. Charakteryzują się długimi czułkami i często posiadają syfony (rurki) na końcu odwłoka, przez które wydzielają substancje obronne. Mszyce żerują na roślinach, wysysając z nich soki, co prowadzi do osłabienia, deformacji liści i pędów, a w konsekwencji do zahamowania wzrostu i rozwoju rośliny. Ponadto, wydzielana przez nie słodka substancja, zwana spadzią, stanowi pożywkę dla grzybów sadzakowych, które pokrywają liście czarnym nalotem, utrudniając fotosyntezę. Mszyce żyją w symbiozie z mrówkami, które odżywiają się produkowaną przez szkodniki spadzią. Często, tam, gdzie są mszyce, znajdują się także mrówki.

Jak przygotować naturalny oprysk na mszyce?

Wywar z cebuli

Oprysk na mszyce z cebuli jest prosty w przygotowaniu. Wystarczy, że przygotujesz 3 średniej wielkości cebule, obierzesz je i będziesz gotować do miękkości. Całość ostudź i przecedź przez sito. Otrzymany wywar rozcieńcz w 1 litrze wody i przelej do butelki ze spryskiwaczem. Pryskaj nim rośliny od czubka po korzenie. Jeżeli chcesz, by oprysk był jeszcze skuteczniejszy i nie spływaj za szybko z liści i łodyg możesz dodać do niego kilka kropel płyny do naczyń. Dzięki temu preparat "oblepi" znajdujące się na roślinie mszyce. Oprysk z cebuli stosuj raz w tygodniu. Możesz używać go również zapobiegawczo pryskając nim rośliny raz w miesiącu. Dzięki temu mszyce w ogóle nie pojawią się na pędach.

Szare mydło

Świetnym sposobem na oprysk roślin przeciwko mszycom jest szare mydło. To specyfik, którym w PRL-u prano praktycznie wszystko. Szare mydło inaczej mydło potasowe to jeden z najtańszych sposobów ochrony roślin. Jego właściwości wykorzystywano już na początku XX wieku. Jak wykazują badania kwas kapronowy może zabić nawet 90 proc. szkodników, a przy tym jest bezpieczny dla roślin. Wystarczy niewielka ilość, by pozbyć się mszyć. Zetrzyj klasyczne szare mydło w kostce na tarce i wymieszaj z ciepła wodą. Na 10 litrów wody dodaj około 150-300 g szarego mydła. Roztwór nadaje się do użycia od razu po wystygnięciu.