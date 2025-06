Przepiękna roślina na upały. Kwitnie, gdy wszystko inne przestaje. Odkąd posadziłam ją w swoim ogrodzie to znajomi zatrzymują się i pytają, co to. Te przepięknie kwiaty zachwycą każdego

Palące słońce i wysokie temperatury nie sprzyjają roślinom. Upały to czas, gdy wiele kwiatów walczy o przetrwanie, żółknie, a nawet zaprzestaje wypuszczania pąków. Na szczęście są rośliny, które w taką pogodę czują się najlepiej i bujnie rozkwitają. Jednym z takich kwiatów jest angelonia. To przepiękna roślina ozdobna, która zamieni każdy ogród w orientalny zagajnik. Kwitnie długo i obficie, a najlepiej czuje się, gdy temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza.

Angelonia naturalnie pochodzi z Ameryki Północnej oraz Środkowej, ale coraz częściej można znaleźć ją w polskich ogrodach. Jest rośliną wieloletnią, ale tak samo jak dobrze znosi upały, tak źle reaguje na mróz i w Polsce uprawia się ją jako kwiat jednoroczny. Ogrodnicy wskazują jednak,że przy odpowiednich warunkach można ją zimować w domu.

Jak kwitnie angelonia i jak ją pielęgnować?

Kwiat ten uwielbia nasłonecznione i jasne stanowisko. Angelonia kwitnie od maja aż do jesieni. Najlepiej rozkwita w upały, gdy temperatury są wysokie. Jej kwiaty przypominają lwie paszcze i układają się w skupiska. Angelonia osiąga około 50 centymetrów długości i kwitnie na wiele kolorów.

Pielęgnacja angelonii w Polsce wymaga uwzględnienia specyfiki naszego klimatu, który różni się od naturalnych, cieplejszych rejonów występowania tej rośliny. Kluczowe jest zapewnienie jej słonecznego i osłoniętego stanowiska, gdzie będzie mogła otrzymywać co najmniej 6-8 godzin bezpośredniego światła słonecznego dziennie. Gleba powinna być przepuszczalna i żyzna, z dobrym drenażem, aby uniknąć zastojów wody, które mogą prowadzić do gnicia korzeni. Regularne podlewanie jest ważne, szczególnie w czasie upałów i suszy, ale należy unikać przemoczenia podłoża. Warto również rozważyć uprawę angelonii w pojemnikach, co ułatwi przeniesienie roślin na zimowanie do jasnego i chłodnego pomieszczenia o temperaturze około 10-15°C.

W okresie wegetacji i kwitnienia (od wiosny do jesieni) angelonie korzystają z regularnego nawożenia. Można stosować uniwersalne nawozy dla roślin kwitnących co 2-3 tygodnie, zgodnie z zaleceniami producenta. Istotnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest także systematyczne usuwanie przekwitłych kwiatostanów. Dzięki temu roślina nie traci energii na tworzenie nasion i jest stymulowana do wytwarzania nowych pąków kwiatowych, co przedłuża okres kwitnienia aż do pierwszych jesiennych przymrozków. W przypadku uprawy w gruncie, po nadejściu chłodów angelonie traktowane są zazwyczaj jako rośliny jednoroczne i usuwane z rabat. Natomiast okazy uprawiane w donicach można przyciąć i przenieść do zimowego schronienia, ograniczając podlewanie do minimum i zaprzestając nawożenia aż do wiosny.