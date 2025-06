W czerwcu podlewam trawnik tym naturalnym nawozem. Trawa się momentalnie zagęszcza, że aż sąsiedzi zaczęli robić tak samo. Domowej roboty nawóz do trawy

Późna wiosna i początek lata to czas, gdy rozpoczyna się intensywne nawożenie trawnika. Tego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne wzmacniają trawę i pobudzają ją do jeszcze lepszego wzrostu. Intensywne nawożenie trawnika warto wykonać po usuwaniu mchu i chwastów z podłoża. Dzięki temu źdźbła trawy się zagęszczą tworząc efektowną murawę. Czerwiec to kalendarzu ogrodnika czas stosowania pobudzających nawozów z dużą zawartością potasu, fosforu oraz azotu. Jeżeli zależy Ci na zagęszczeniu i rozroście trawy to azot jest konieczny. Wpływa on na produkcję aminokwasów i bierze udział w procesach fotosyntezy. Pobudza źdźbła trawy do wzrostu i odpowiada za ich zielony kolor. Bez azotu kępki trawy wysychają, żółkną oraz słabo się rozrastają co wpływa na coraz mniejszy pobór wody z gleby. Nawozy z azotem możesz stosować na trawnik aż do końca lipca. Jesienią należy ograniczyć nawożenie roślin azotem, aby sztucznie nie wydłużać okresy wzrostu.

Domowy nawóz do trawy. Podlewaj w czerwcu tym trawnik, a będzie gęsty i zielony

Do nawożenia trawnika świetnie sprawdzą się domowe nawozy. W przypadku dużej powierzchnie trawnika są one bardziej opłacalne, od płynnych odżywek. W czerwcu do nawożenia trawy świetnie sprawdzi się mieszanka skoszonej trawy oraz fusów po kawie. Źdźbła świeżo skoszonej trawy umieść w dużej beczce i zalej wodą (najlepiej deszczówką). Całość odstaw na dwa tygodnie. Po tym czasie domowy nawóz jest gotowy. Możesz stosować go solo, rozcieńczając go jedynie z wodą w proporcjach 1:10. Aby jeszcze lepiej odżywić trawę dodaj do tej płynnej odżywki świeże fusy z kawy. Skoszona trawa świetnie odżywia glebę i pomaga zatrzymać w niej wilgoć. Fusy po kawie to bogactwo azotu, fosforu oraz potasu. Rewelacyjnie stymulują one procesy wzrostu trawy. Wpływają na zielony kolor i pomogą zachować świeży i zdrowy wygląd trawnika nawet podczas suszy i upałów.