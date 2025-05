Rozsyp na suche placki na trawniku, a zielone źdźbła zaczną wyrastać w zawrotnym tempie. Będzie gęsty i miękki niczym dywan. Domowy nawóz do trawy na zagęszczenie

Rozsyp na suche placki na trawniku, a zielone źdźbła zaczną wyrastać w zawrotnym tempie

Znasz ten problem, kiedy Twoja trawa w ogrodzie, zamiast cieszyć zielonym kolorem, zaczyna żółknąć, usychać i się przerzedza? Nic dziwnego, że wówczas zadajemy sobie jedno pytanie: jak dbać o trawnik, aby się zazielenił i był gęsty? Oprócz podstawowych czynności w pielęgnacji trawy, jakich jak podlewanie i koszenie, koniecznością jest regularne nawożenie. Jest to szczególnie ważne wiosną, aby po zimowym spoczynku wzmocnić źdźbła i pobudzić je do wzrostu. To właśnie po zimie na trawniku uwidaczniają się suche placki. Żółte, przesuszone źdźbła trawy nie prezentują się ładnie i każdy chce się ich jak najszybciej pozbyć. W tym celu warto zastosować prosty, a do tego ekologiczny nawóz do trawy na jej zagęszczenie. Tak naprawdę polega on na wykorzystaniu odpadu, więc nie trzeba do specjalnie przygotowywać, a znakomicie zagęści trawę. Zatem do nawożenia trawnika wykorzystaj popiół drzewny.

Domowy nawóz do trawy na zagęszczenie. Jak stosować popiół drzewny?

Ten domowy nawóz do trawy, znakomicie ją zagęści, gdyż jest bogaty w składniki odżywcze, przydatne do pielęgnacji trawnika. Jednak, jak w przypadku każdego nawozu, kluczem do sukcesu jest umiar i odpowiednie stosowanie. Popiół drzewny zawiera przede wszystkim potas, fosfor, wapń i magnez, czyli makroelementy niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju trawy. Dodatkowo poprawia strukturę gleby, czyniąc ją bardziej przepuszczalną i napowietrzoną. Jak go stosować do nawożenia trawnika?

Rozdrobnij popiół: Przed zastosowaniem, rozdrobnij popiół drzewny na drobny proszek. Rozsypuj równomiernie: Rozsypuj popiół drzewny równomiernie na trawniku, w ilości około 1-2 kg na 100 m². Możesz użyć do tego celu siewnika do nawozów. Podlej trawnik: Po rozsypaniu popiołu drzewnego, obficie podlej trawnik, aby składniki mineralne mogły wniknąć do gleby.

Używaj tylko popiołu drzewnego pochodzącego z czystego drewna, bez dodatków farb, lakierów i impregnatów. Unikaj popiołu z węgla, brykietów i innych materiałów opałowych. Dodatkowo przed zastosowaniem popiołu drzewnego jak nawozu do trawy, sprawdź pH gleby za pomocą kwasomierza glebowego. Jeśli pH jest powyżej 7, nie stosuj popiołu drzewnego, gdyż dodatkowo zakwasi podłoże.

