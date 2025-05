Jeszcze w maju spryskaj tym trawnik, a wyrośnie bujna i zielona murawa. Źdźbła niczym z angielskich ogrodów. Domowy, płynny nawóż do trawnika

Wymieszaj z wodą i podlewaj tym trawnik. W końcu trawa będzie gęsta i zielona

Trawa wcale nie rośnie sama. Jeżeli chcesz, by Twój ogród porastał gęsty trawnik to musisz o niego prawidłowo zadbać. Nie musisz od razu kupować trawy z rolki, ale są pewne zabiegi pielęgnacyjne, które należy regularnie wykonywać. To miedzy innymi coroczna wertykulacja trawnika (usuwanie martwych źdźbeł trawy, które ograniczają dostęp powietrza oraz wody), a także usuwanie mchu. Jest to szczególnie ważne z uwagi to no, że mech jest gatunkiem inwazyjnym i może całkowicie wyeliminować trawę z podłoża. Równie istotne jest koszenie. Maj to dobry miesiąc na pierwsze z sezonie koszenie. Powinno się ono obywać, gdy nie będzie już nocnych przymrozków, a źdźbła trawy osiągną wysokość około 6 cm. Kolejnym istotnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest nawożenie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że trawnik warto nawozić. Dzięki temu trawa będzie miała stały dostęp do potrzebnych substancji odżywczych. Sprawi to, że źdźbła będą silniejsze i gęstsze.

Do nawożenia trawnika nie są potrzebne kupne, specjalistyczne odżywki. Wystarczy to, co masz w ogrodzie. Świetnym nawozem do trawnika jest gnojówka z pokrzywy. Aby była ona jeszcze bogatsza i bardziej treściwa można dodać do niej ususzone skórki po bananach (źródło potasu oraz fosforu), a także ściętą trawę (najlepiej dokładnie rozdrobnioną). Jak przygotować domowy, płynny nawóz do trawnika? To bardzo prosty przepis. Przygotuj wiadro (najlepiej metalowe) i do połowy wypełnij je pokrzywą i innymi składnikami naturalnymi. Następnie zalej wszystko wodą (najlepiej deszczówką) i odstaw na około 2 tygodnie. Raz na kilka dni można zamieszać mieszankę. Po 2 tygodniach powinny zajść procesy fermentacji, które wskazują na to, że nawóz jest gotowy do użycia. Rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1 litr odżywki na 10 litrów wody. Regularnie zraszaj nim trawnik raz na 2 tygodnie. Gnojówka z pokrzywy dostarczy trawie potrzebnych witamin oraz minerałów. Zawiera ona między innymi azot, fosfor oraz potas, które stymulują wzrost oraz sprawią, że trawa będzie idealnie gęsta i bujna.