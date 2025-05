Kroję w plastry i robię wiosenny oprysk na róże. Mszyce uciekają, gdzie pieprz rośnie, a kwiaty kwitną jak szalone

Wiosenny oprysk róż to prosty, ale skuteczny sposób na ochronę tych pięknych kwiatów przed mszycami. Dzięki niemu możemy cieszyć się obfitym kwitnieniem i zdrowymi roślinami przez cały sezon. Żeby chronić róże przed mszycami, warto takę w trakcie sezonu kwitnienia często doglądać kwiatów. Pojedyncze osobniki usuwać na bieżąco. Jeśli nie ma ich zbyt dużo, można także spłukać je silnym strumieniem wody. Naturalnym wrogiem mszyc są biedronki. Ponadto mszyce nie przepadają za zapachem cebuli i czosnku, więc można je posadzić obok, albo wykorzystać do zrobienia oprysku.

Wiosenny oprysk róż — sposób na mszyce w różach

Mszyce bardzo szybko się rozmnażają, wysysają z rośliny soki, co prowadzi do jej osłabienia i żółknięcia liści. Dlatego ważne jest, by szybko pozbyć się szkodników. Jeśli nie chcemy sięgać po agresywne środki chemiczne, możemy wypróbować sposób angielskich ogrodników. Do przygotowania oprysku potrzebujemy 5 średniej wielkości cebul, główkę czosnku oraz wodę. Cebule kroimy w plastry razem z łupinami, podobnie jak czosnek, dodajemy około 0,5 l wody i gotujemy przez pół godziny. Po ostygnięciu wywar odcedzamy i przelewamy do spryskiwacza. Róże opryskujemy w pogodny wieczór. Często mszycom towarzyszą mówki. Niektóre gatunki mrówek żywią się spadzią wytwarzaną przez mszyce. Dlatego dbają o nie, chronią przed innymi owadami, a nawet przechowują ich jaja przez zimę. Słodka spadź to dla nich prawdziwy rarytas dlatego też często mówi się, że mrówki „hodują” mszyce. Żeby pozbyć się owadów z ogrodu, najczęściej trzeba odciąć mrówki od pożywienia. Siedliska mszyc, bardzo często są poza zasięgiem naszego wzroku, wysoko na drzewach. Jeśli zauważysz mrówki wędrujące po pniach, możesz owinąć drzew specjalną kleistą taśmą, która zadziała jak pułapka. Przykleją się do niej zarówno mszyce, jak i mszyce. Możesz także obsypać roślinę mąką ziemniaczaną.

ZOBACZ TEŻ: Kwiaty idealne na balkon i do ogrodu. Lobelia obficie kwitnie i tworzy piękne kompozycje z werbeną i pelargoniami