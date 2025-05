Kwiaty idealne na balkon i do ogrodu. Lobelia obficie kwitnie i tworzy piękne kompozycje z werbeną i pelargoniami. Tak o nią dbaj, a będzie kwitła aż do jesieni

Ile proszku do prania wsypać do prania ręczników? Co druga osoba popełnia ten błąd przez co ręczniki po pranu są sztywne! Grecka sprzątaczka powiedziała, jak prać ręczniki

Delikatne kwiaty lobelii idealnie komponuje się z innymi roślinami, tworząc malownicze kompozycje. W ogrodzie doskonale sprawdza się jako roślina obwódkowa, wypełniająca puste przestrzenie między wyższymi kwiatami. Można ją sadzić wzdłuż ścieżek, rabat, a także w skalniakach. Znakomicie prezentuje się w towarzystwie aksamitek. Kontrast kolorów – pomarańczowych lub żółtych aksamitek i niebieskiej lobelii – tworzy energetyczne i radosne połączenie. Natomiast werbena o wzniesionym pokroju i intensywnych barwach kwiatów stanowi doskonałe tło dla płożącej się lobelii.

Lobelia na balkonie. Z jakimi kwiatami łączyć?

Na balkonie lobelia doskonale prezentuje się w wiszących koszach, skrzynkach balkonowych i donicach. Można ją łączyć z innymi roślinami o podobnych wymaganiach, tworząc barwne kompozycje. Petunie i surfinie oferują bogactwo kolorów i form, tworząc z lobelią spektakularne kaskady kwiatów. Klasyczne pelargonie w różnych odcieniach czerwieni, różu i bieli doskonale komponują się z niebieską lub fioletową lobelią. Drobne, białe kwiaty bacopy tworzą delikatne tło dla kolorowej lobelii, dodając kompozycji lekkości i elegancji. Natomiast żółte, promieniste kwiaty bidensu stanowią energetyczny kontrast dla niebieskiej lub fioletowej lobelii.

Lobelia – jak o nią dbać? Stanowisko, podlewanie, pielęgnacja

Lobelia najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym lub półcienistym. Zbyt silne słońce może powodować przypalanie liści i kwiatów. Lobelia preferuje podłoże żyzne, przepuszczalne i lekko wilgotne. Dobrze sprawdzi się uniwersalna ziemia do kwiatów balkonowych. Lobelia jest wrażliwa na przymrozki, dlatego należy ją chronić przed niskimi temperaturami. Roślina lubi wilgotne podłoże, trzeba jednak uważać, by jej nie przelać. Podlewamy ją regularnie, szczególnie w czasie upałów. Co 2-3 tygodnie warto ją także zasilić nawozem do roślin kwitnących. Można stosować płynne lub granulowane odżywki o spowolnionym działaniu. Do nawożenia lobelii najlepiej stosować nawozy bogate w potas i fosfor, które wspomagają kwitnienie. Można stosować także kompost lub biohumus, czyli naturalne nawozy, które poprawiają strukturę gleby i dostarczają roślinie niezbędnych składników odżywczych. Pamiętaj też, że regularne usuwanie przekwitłych kwiatów pobudza roślinę do dalszego kwitnienia i pozwala cieszyć się jej pięknem przez cały sezon.

Lobelia – odmiany

Lobelia to rodzaj roślin obejmujący wiele gatunków i odmian, różniących się wyglądem, kolorem kwiatów i zastosowaniem. Oto najpopularniejsze odmiany lobelii uprawiane w ogrodach i na balkonach.

Lobelia przylądkowa ( Lobelia erinus):

Crystal Palace - odmiana o intensywnie niebieskich kwiatach i zwartym pokroju. Idealna do obwódek i rabat.

White Lady - odmiana o czysto białych kwiatach, tworząca delikatny kontrast z innymi roślinami.

Rosamund -odmiana o różowych kwiatach, dodająca romantycznego akcentu do kompozycji.

Sapphire - odmiana o ciemnoniebieskich kwiatach z białym oczkiem, tworząca efektowny kontrast.

Cascade Series - odmiana o zwisającym pokroju, idealna do wiszących koszy i skrzynek balkonowych. Dostępna w różnych kolorach, np. niebieskim, fioletowym, różowym i białym.

Lobelia okazała (Lobelia speciosa):

Fan Series - seria odmian o wzniesionym pokroju i dużych, efektownych kwiatach w różnych kolorach, np. czerwonym, różowym, fioletowym i niebieskim.

Queen Victoria - odmiana o intensywnie czerwonych kwiatach i ciemnych, purpurowych liściach, tworząca efektowny kontrast.

Lobelia szkarłatna (Lobelia cardinalis) - odmiana o intensywnie czerwonych kwiatach i wzniesionym pokroju. Preferuje wilgotne stanowiska, idealna do sadzenia nad brzegami oczek wodnych.

Lobelia zwisająca (Lobelia pendula) - odmiana o długich, zwisających pędach, idealna do wiszących koszy i skrzynek balkonowych. Dostępna w różnych kolorach, np. niebieskim, fioletowym, różowym i białym.

