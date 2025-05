Ten kwiat jest symbolem bliskości i harmonii. Pięknie wygląda w ogrodzie i na balkonie. Oto jak dbać o begonie, by kwitły jak szalone

Wymieszaj w wiadrze i podlewaj tym borówkę amerykańską co 2 tygodnie. Latem nie starczy Ci pojemników na owoce. Domowy nawóz do borówki amerykańskiej

Begonie nazywane są także ukośnicami, zachwycają mnogością barw i odmian. Na rynku dostępnych jest ponad tysiąc gatunków, ale najpopularniejsze są begonie ogrodowe, królewskie i stale kwitnące. To rośliny wieloletnie, ale ze względu na niską odporność na mróz, w naszym klimacie są jednoroczne, chociaż można je przezimować.

Jakie warunki lubi begonia?

Begonie preferują jasne, ale rozproszone światło. Bezpośrednie promienie słoneczne mogą poparzyć ich delikatne liście. Idealne stanowisko to wschodni lub zachodni parapet, ewentualnie miejsce oddalone od okna południowego. Begonie królewskie, ze względu na swoje ozdobne liście, tolerują nawet bardziej zacienione stanowiska. Begonie najlepiej rosną w lekkim, przepuszczalnym podłożu, które zapewnia dobry drenaż. Można użyć gotowej mieszanki ziemi dla begonii lub przygotować własną, mieszając torf, ziemię liściową i piasek w proporcji 2:1:1. Ważne jest, aby podłoże było lekko kwaśne (pH 5,5-6,5). Begonie nie lubią ani przesuszenia, ani przelania. Podlewamy je regularnie, ale umiarkowanie, pozwalając wierzchniej warstwie podłoża przeschnąć między podlewaniami. Ważne jest, aby unikać moczenia liści, co może prowadzić do rozwoju chorób grzybowych. Najlepiej podlewać begonię od dołu. W okresie wegetacji (wiosna-lato) podlewamy częściej, a w okresie spoczynku (jesień-zima) ograniczamy podlewanie.

Pielęgnacja begonia wiosną

Wiosna to okres intensywnego wzrostu i przygotowania do kwitnienia. Dla begonii, które zimowały w chłodnym pomieszczeniu, to czas na powolne przyzwyczajanie do wyższych temperatur i większej ilości światła. Jeśli begonia rosła w tej samej doniczce przez dłuższy czas, wiosna to idealny moment na przesadzenie do świeżego podłoża. Wraz z pojawieniem się nowych pędów, zwiększ częstotliwość podlewania. Podlewaj regularnie, ale umiarkowanie, unikając przelania, które może prowadzić do gnicia korzeni. Wiosną begonia potrzebuje składników odżywczych do intensywnego wzrostu. Możesz sięgnąć po gotowe nawozy dla begonii, ale warto również wypróbować domowe sposoby. Doskonałym nawozem jest napar ze skórek bananów, bogaty w potas, który wspomaga kwitnienie. Skórki z 2-3 bananów zalej litrem wrzącej wody i odstaw na 24 godziny. Następnie przecedź i używaj do podlewania raz na dwa tygodnie.

Pielęgnacja begonii latem

Lato to szczyt sezonu dla begonii. Roślina intensywnie kwitnie, zachwycając nas swoimi barwami.W upalne dni begonia wymaga częstszego podlewania. Sprawdzaj wilgotność podłoża i podlewaj, gdy wierzchnia warstwa przeschnie. Pamiętaj, aby unikać moczenia liści, co może sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych. Kontynuuj nawożenie, stosując na przemian napar ze skórek bananów z nawozem z pokrzyw. Pokrzywy są bogate w azot, który wspomaga wzrost liści. Zalej kilogram świeżych pokrzyw 10 litrami wody i odstaw na 2-3 tygodnie, aż do ustania fermentacji. Rozcieńcz nawóz wodą w proporcji 1:10 i używaj do podlewania raz na dwa tygodnie. W trakcie kwitnienia nie zapomnij także o usuwaniu przekwitłych kwiatów, to pobudza roślinę do wytwarzania nowych pąków.

Zimowanie begonii

Jesień to czas, gdy begonia powoli przygotowuje się do spoczynku. Stopniowo zmniejszaj częstotliwość podlewania, pozwalając podłożu lekko przeschnąć między podlewaniami. Zakończ nawożenie w połowie jesieni. Jeśli masz begonie bulwiaste, po przekwitnięciu i zaschnięciu liści, wykop bulwy, oczyść je z ziemi i przechowuj w suchym, chłodnym miejscu (ok. 5-10 stopni C) w piasku lub torfie. Begonie stale kwitnące możesz przenieść do chłodniejszego pomieszczenia (ok. 15-18 stopni C) i ograniczyć podlewanie. Dokładnie obejrzyj rośliny pod kątem obecności szkodników i chorób. W razie potrzeby zastosuj odpowiednie środki ochrony.

