Jak przezimować begonie? Sprawdzony sposób na przechowywanie begonii przez zimę. Zastosuj rady ogrodnika, a w przyszłym roku będą obficie kwitły

Begonie stale kwitnące, bulwiaste i dragon zdobią nasze balkony, parapety i rabaty przez większość lata aż do później jesieni. Według powszechnej opinii nie wszystkie gatunki begonii nadają się do przechowywania przez zimę. Do takich należy begonia stale kwitnąca. Jednak nie wszystko stracone. Sprawdź sposoby na to, jak przezimować begonie.

Jak przezimować begonię stale kwitnącą?

Begonia stale kwitnąca w naszych warunkach klimatycznych jest uznawana za jednoroczną i nienadającą się do zimowania. Jednak na specjalistycznych forach ogrodniczych miłośnicy tego gatunku wyjaśniają, że kwiaty można bezpiecznie przechować przez zimę. Te begonie fatalnie znoszą zimno dlatego można ją przechować w domu. Trzeba pamiętać jednak o tym, by zabrać ją z balkonu, kiedy temperatura spadnie poniżej 18 stopni C. Roślina powinna być przechowana w ciepłym i jasnym miejscu, ale nie w ostrym słońcu. Warto pamiętać także o lekko kwaśnej ziemi i drenażu w doniczce. Na balkon będzie mogła wrócić dopiero po 15 maja.

Jak przezimować begonię dragon?

Begonia dragon świetnie nadaje się do zimowania. Przepiękny kwiat nazywany jest również begonią smoczą, red dragon lub dragon wing. To połączenie begonii wiecznie kwitnącej i bulwiastej. Jej okazałe, czerwone lub różowe kwiaty pojawiają się już w maju, utrzymując się aż do listopada. Co ciekawe odpowiednie przechowanie przez zimę sprawia, że w kolejnym roku liście i kwiaty są bardziej okazałe. Zimowanie begonii dragon zaczynamy jeszcze przed pierwszymi przymrozkami. Zanim nadejdą minusowe temperatury trzeba wykopać bulwy i skrócić pędy o około 2 cm. Następnie rośliny trzeba oczyścić, osuszyć i umieścić w kartonie lub drewnianej skrzynce wypełnionej mieszanką suchego torfu oraz piasku. Optymalna temperatura do przechowywania bulw to 10 stopni Celsjusza.

Jak przezimować begonię bulwiastą?

Begonia bulwiasta ma wiele odmian i jest jedną z najpopularniejszych zarówno w ogrodach jak i na balkonach. To gatunek, który także nadaje się do zimowania. Jednak jeśli zostawisz na zimę w ogrodzie lub na balkonie begonie bulwiaste, pełnokwiatowe, strzępiaste czy drobnokwiatowe - rośliny staną się jednoroczne. Jeśli chcesz spróbować je przezimować, to jest na to prosty sposób. Zasada podobna, jak w przypadku begonii dragon. Bulwy trzeba wykopać z ziemi jeszcze przed przymrozkami. Najlepiej z końcem października (chyba, że temperatury gwałtownie spadną znacznie wcześniej). Po oczyszczeniu i osuszeniu bulw umieszczamy je w drewnianej skrzynce lub pudełku. Na koniec przysypujemy torfem i przechowujemy w temperaturze około 8 stopni Celsjusza.

Jak przechowywać begonie przez zimę i kiedy wysadzać do gruntu?

Kiedy już wykopiemy bulwy begonii trzeba ja przezimować w odpowiednich warunkach. Najlepsze miejsca do przechowywania bulw to piwnica, garaż lub klatka schodowa bez ogrzewania. Ważne jednak, by ustawić skrzynkę w suchym pomieszczeniu, w którym temperatura nie będzie spadała poniżej 0 stopni Celsjusza. W lutym można rozpocząć przygotowywania bulw do sadzenia. Trzeba je ciasno ułożyć w pojemnikach i przysypać mieszanką torfu z piaskiem (1:1), oraz przenieść do cieplejszego (około 18 stopni Celsjusza), jasnego pomieszczenia. Wtedy bulwy zaczną wypuszczać pędy. Kiedy urosną do około 10 cm można je rozsadzać do doniczek. Na początku maja, w dniach bez przymrozków można je hartować na zewnątrz, a po 15 maja wysadzić do gruntu lub w skrzynkach na balkonie.

ZOBACZ TEŻ: Zmieszaj z wodą i podlej wrzosy. Kwiaty będą kwitły aż do zimy

Sonda Zimujesz begonie? Tak Nie W tym roku spórbuję pierwszy raz