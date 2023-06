Jak pielęgnować róże latem? Nie zapominaj o tym, a będziesz cieszył się z pięknych kwiatów. Bujny kwiatostan miłosnej rośliny będzie cieszył oko

Jak pielęgnować róże. Wszystko co musisz o nich wiedzieć

Róże to kwiaty symbol, kojarzą się one z miłością i romantyzmem. To najczęściej wręczane kwiaty, które zachwycają swoim wyglądem i symbolizują wielkie uczucie. Ogród lub taras pełen róż jest piękny i elegancji, to zdecydowane jedne z najpopularniejszych kwiatów sadzonych w naszym kraju. Dla wielu osób ich uprawa bywa jednak trudna i poddają się na samym starcie. Sprawdź nasze wskazówki, jak pielęgnować róże. Na początku pamiętaj, że róże potrzebują odpowiedniego miejsca do posadzenia. Wybierz nasłonecznione i stosunkowe przewiewne miejsce. Pamiętaj jednak, by nie było ono zbyt wietrzne. Przed posadzeniem sprawdź również gatunek, który wybrałeś. Niektóre róże lubią bowiem miejsce półcieniste.

Pielęgnacja róż. Co zrobić, by pięknie kwitły?

Krok 1 - prawidłowe podłoże dla róż

Zanim posadzisz róże sprawdź glebę, w której mają one rosnąć. Róże lubią glebę przepuszczalną i bogatą w próchnicę, o wartości pH 6,0 – 7,0. Jeżeli nie masz takiej w swoim ogrodzie warto ją kupić, róże z pewnością odwdzięczą się pięknym kwiatostanem.

Krok 2 - kiedy sadzić róże?

Róże najlepiej sadzić wczesną wiosną lub jesienią. Co ciekawe, wielu ekspertów uważa, że to właśnie jesień jest najlepszą porą roku do sadzenia róż. Dzięki temu kwiaty lepiej się ukorzenią co sprawi, że wiosną zaczną szybciej rozkwitać.

Krok 3 - odpowiednie podlewanie róż

Róże nie lubią często podlewania, lepiej robić to rzadziej ale obficie, tak by woda zdołała dotrzeć do głębszych warstw gleby. Częstotliwość podlewania dostosuj do panującej pogody, przyjęło się jednak, że róże nie wymagają tego częściej niż raz na dwa tygodnie. Do podlewania róż najlepiej stosować wodę deszczową, jeżeli podlewasz je wodą z kranu to pamiętaj, by odstała ona kilka godzin. W ten sposób ulotni się z niech chlor.

Krok 4 - nawożenie róż

Róże wymagają regularnego i odpowiedniego nawożenia. Warto je rozpocząć wiosnę i powtarzać co 2-3 miesiące w okresie wegetacji. Nawożenie powinno się zakończyć na przełomie lipca i sierpnia. Używaj jedynie nawozów przeznaczonych do róż.

Krok 5 - przycinanie róż

To krok, który zdecydowanie budzi najwięcej trudności. Każdy gatunek róż wymaga nieco innej techniki przycinania, jednak bez względu na ich rodzaj róże powinny być regularnie obcinane. Róże wielokwiatowe powinny mieć usuwane słabe i cienkie pędy, podobnie jest w przypadku gatunków pnących się, tutaj jednak bądź o wiele bardziej delikatny i uważny.

Krok 6 - okrywanie róż

O pielęgnacji róż nie powinno się zapominać również zimą. Przede wszystkim zabezpiecz je przed niskimi temperaturami, najlepiej jest je okryć za pomocą białej agrowłókniny lub kaptura ochronnego z agrowłókniny. Róże powinno się okrywać kiedy wystąpią pierwsze przymrozki.

