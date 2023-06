Kwiat, który oznacza dobre wiadomości. Jeżeli wyrósł w Twoim ogrodzie to spodziewaj się dobrej nowiny. Symbolika kwiatów

Symbolika kwiatów. Ten kwiat w ogrodzie oznacza cudowne wieści

Już w starożytności kwiatom przypisywano magiczne znaczenie. Każdy gatunek symbolizował coś innego. Kwiaty był wykorzystywane w obrządkach religijnych, zdobiono nimi pomniki bogów oraz tworzono z nich dekoracje ślubne. Wiele z tych tradycji pozostało do dziś. Panna Młoda zawsze trzyma w dłoniach bukiet kwiatów, a na grobach naszych bliskich pojawiają się chryzantemy oraz gerbery. Symbolika kwiatów to dziś ma znaczenie. Zakochani mężczyźnie swoim ukochanym wręczają róże, a z okazji Dnia Kobiet kolejka ustawiają się po bukiety tulipanów. Czy wiesz jednak, że jest kwiat, który symbolizuje dobre wiadomości? Jeżeli wyrośnie w Twoim ogrodzie to możesz spodziewać się, że wkrótce wydarzy się coś wyjątkowego.

Kwiat, który symbolizuje dobra nowinę. Spodziewaj się wieści

Kwiatem, który zgodnie z tradycją symbolizuje dobre wiadomości jest irys. Jest on zwiastunem dobrej nowiny i zapowiedzą oczekiwanych zmian. Jego nazwa wywodzi się od imienia greckie bogini tęczy - Iris. Irysy pobudzają kreatywności i przekazują dobrą energię. Jeżeli rosną w twoim ogrodzie to znak, że możesz spodziewać się dobrych wieści. Dodatkową symbolikę mają kolory irysów. Fioletowe oznaczają mądrość, niebieskie nadzieję, żółte to pasja, a białe - niewinność.

