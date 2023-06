Kwiaty, które kwitną całe lato. Posadź w czerwcu, a bedziesz cieszyć się kwieciem aż do jesieni

Wystrzałowy sposób na prasowanie bez żelazka. Wystarczy, że do bębna wrzucisz kilka kostek, a ubrania wyjmiesz bez zagnieceń

W czerwcu często uzupełniamy nasze ogrody, balkony i parapety w rośliny, które będą kwitły przez całe lato. Wybierając kwiaty zwracamy uwagę na łatwą pielęgnację, wygląd ale i trwałość. Jeśli chcemy posadzić je w czerwcu i cieszyć się kwiatami o obłędnym zapachu aż do jesieni, warto postawić na gotowe sadzonki. Wśród roślin, które kwitną w trakcie wakacji znajdziemy zarówno krzewy, byliny jak i drzewa. Które wybrać?

Kwiaty, które kwitną całe lato. Posadź w czerwcu i ciesz się pięknym zapachem

W czerwcu sadzimy wiele kwiatów z gotowych, często już kwitnących sadzonek. Jedną z niezawodnych roślin, które sprawdzą się zarówno na balkonie jak i w ogrodzie są goździki. Wspaniale pachną, mają mnóstwo odmian i kolorów, a odpowiednio pielęgnowane kwitną nawet do później jesieni. Jak podlewać goździki? Co zrobić, by goździki kwitły, jak szalone? Sprawdź tutaj, jak podlewać i pielęgnować goździki w doniczkach i w ogrodzie.

ZOBACZ TEŻ: Kwiaty szczęścia i dobrobytu. Gdy ustawisz je na parapecie zaprosisz obfitość do sowjego życia, unikniesz chorób i pecha

i Autor: pexels.com

Hortensja. Kwiat, który kwitnie przez całe lato

Hortensja to kolejny z kwiatów, który kwitnie przez całe lato. Jeśli myślimy o udekorowaniu balkonu lub ogrodu mniejszym lub większym krzewem, możemy kupić wybrany kolor w sklepie ogrodniczym a nawet markecie i posadzić w czerwcu, w ogrodzie lub ustawić doniczkę na balkonie. Hortensje kwitną niezwykle okazale i przyciągają wzrok z daleka. Co ciekawe, niezależnie od początkowego koloru kwiatów, jesienią wszystkie przyjmują bordową barwę. Ważne by pamiętać, że hortensje dobrze rosną w miejscach wilgotnych i cienistych.

ZOBACZ TEŻ: Kwiaty na balkon. Nie tylko lawenda wąskolistna. Oto 10 zachwycających roślin, które obłędnie wyglądają i cudownie pachną

i Autor: Ulrike Leone/Pixabay

Kwiaty, które kwitną całe lato. Floksy

Floksy wielu osobom mogą kojarzyć się z babcinym ogródkiem. Warto posadzić je w ogrodzie lub na balkonie nie tylko przez sentyment. Floksy kwitną przez całe lato, są długowieczne i łatwe w pielęgnacji. Kwiaty pięknie wyglądają i przyjmą się zarówno w zacienionym, jak i słonczym miejscu. Dodatkowym atutem jest ich zapach i możliwość wyboru spośród około setki odmian.

Kwiaty na balkon. Jakie wybrać? Sprawdź w galerii poniżej

Jak przyciągnąć miłość? Zioła, z których stworzysz magiczny eliksir Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.