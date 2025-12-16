Wcieram to w liście storczyka, a on kwitnie po dwóch tygodniach. Pobudzająca wcierka do kwiatów, która przywraca kolor i jędrność. Pielęgnacja storczyków

Storczyki, choć piękne, wymagają odpowiedniej pielęgnacji, by cieszyć długim kwitnieniem.

Tradycyjne metody to nie wszystko – liście również potrzebują uwagi.

Odkryj niezwykły sposób na odżywienie storczyka i przedłużenie jego kwitnienia za pomocą herbaty.

Sprawdź, jak prosty zabieg z wacikiem może odmienić Twoją roślinę!

Zamocz w tym wacik i przetrzyj liście storczyka. Przedłuży kwitnienie rośliny

Storczyki to zdaniem wielu najpiękniejsze kwiaty doniczkowe. Naturalnie pochodzą z Azji, gdzie uprawiane są tysiące odmian tych kwiatów. W Polsce najbardziej popularne gatunki to cymbidium, dendrobium oraz phalaenopsis. Ten ostatni zakwita również jesienią i zimą. Aby jednak tak się stało storczyki wymagają odpowiedniej pielęgnacji. Podstawą jest oczywiście podlewania oraz przepuszczalne podłoże z warstwą drenażu. Dobrym pomysłem jest także stosowanie naturalnych odżywek. Bezinwazyjnie dostarczą one roślinom potrzebnych witamin oraz minerałów.

Skuteczną metodą na szybkie odżywienie storczyka jest nawóz z herbaty. Co ważnie, nie podlewaj nim podłoża, a jedynie wcieraj w liście. Już pod dwóch tygodniach zobaczysz różnicę, a nawet marniejący storczyk obsypie kwiatami. Wystarczy, że przygotujesz napar z herbaty liściastej. Całość powinna się zaparzać przez kilka godzin, aby wywar był intensywny. Po tym czasie całość przecedź przez sito i dodaj 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Przelej do szklanego słoika i wstaw do lodówki. Aby odżywić storczyka wystarczy, że namoczysz waciki kosmetyczne w wywarze i dokładnie (ale i delikatnie) przetrzesz nim wszystkie liście. Ten nietypowy sposób odżywi kwiat i sprawi, że kwitnienie będzie trwało dłużej.

Dlaczego przecieranie liści storczyka herbatą działa?

Herbata to źródło wielu cennych substancji odżywczych dla roślin. Zawiera ona między innymi magnez, antyoksydanty, a także taniny. Stosowana w formie wcierki wzmacnia liście, wpływa na liczbę pęków oraz pobudza do kwitnienia. Dodatkowo herbata chroni przed atakami szkodników i chorób grzybowych roślin. Fizyczne przecieranie liści nie tylko dostarczy do ich wnętrza witaminy i minerały, ale także usunie zalegający kurz. To wbrew pozorom bardzo ważna czynność w pielęgnacji kwiatów. Kurz może blokować procesy fotosyntezy i sprawić, że roślina zacznie marnieć.

Jak pielęgnować storczyki? Stosuj tę prostą zasadę, a będę kwitły jak szalone

Przygotowaliśmy zestawienie najprostszych zasad, jakimi trzeba kierować się podczas pielęgnacji storczyków. Weź je pod uwagę, a przekonasz się, że Twoje orchidee zaskoczą pięknymi kwiatami.

Krok 1 - odpowiednia podłoże dla storczyka

Pielęgnacja storczyków nie jest wymagająca, jednak trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim na początku warto zadbać o odpowiednie podłoże - musi być wyjątkowo chłonne, a zarazem przepuszczać powietrze. Dlatego najprościej będzie wybrać gotową mieszankę do storczyków.

Krok 2 - nie zapominaj o podlewaniu storczyka

Nawadnianie orchidei to najważniejszy krok w jej pielęgnacji. Ich podlewanie wymaga specjalnego sposobu ponieważ w innym przypadku korzenie storczyka mogą zacząć gnić. Storczyk musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą za doniczką - roślina sama pobierze tyle wody ile będzie potrzebowała w danym momencie. Przy bezpośrednim podlewaniu pamiętaj, by unikać całkowitego zanurzania korzeni w wodzie.

Krok 3 - nawożenie storczyka

By kwiaty były jeszcze piękniejsze warto postawić na sprawdzoną odżywkę do roślin. Storczyki najlepiej nawozić specjalistycznymi preparatami, które trzeba rozcieńczyć z wodą. Ważne by zaaplikować odpowiednią ilość preparatu. Jeśli będzie go zbyt mało storczyk nie zakwitnie, zbyt dużo spowoduje jedynie rozrost korzeni. Storczyki należy nawozić 2-3 razy w tygodniu.

Dlaczego storczyki nie chcą kwitnąć?

Jednym z powodów, przez który storczyk nie kwitnie może być zły sposób przycinania rośliny albo jego brak. Na ogół przekwitnięte kwiatostany powinno się przycinać nad trzecim pąkiem. Dzięki temu storczyki będą kwitły jak szalone. Ale uwaga! Nie wszystkie gatunki tych kwiatów lubią ten sposób pielęgnacji. W przypadku orchidei Falenopsis - czyli tak zwanej Ćmówki trzeba poczekać do całkowitego obumarcia pędów, a następnie bezpiecznie je usunąć.