Wpuść 10 kropli, ubij na sztywną pianę i wetrzyj w brudną kanapę. Usunie z niej brud i odświeży za 10 zł zamiast 400 zł. Domowy sposób na pranie kanapy

Przedświąteczne porządki to idealny czas, by odświeżyć kanapę i pozbyć się plam oraz nieprzyjemnych zapachów.

Odkryj prosty i tani domowy sposób na przygotowanie skutecznego płynu piorącego, który przywróci kanapie blask.

Dowiedz się, jak usunąć trudne plamy, takie jak wino czy tłuszcz, wykorzystując składniki, które masz w kuchni.

Chcesz, by Twoja kanapa wyglądała i pachniała jak nowa? Sprawdź ten sprawdzony trik!

Wpuść 10 kropli, ubij na sztywną pianę i wetrzyj w brudną kanapę. Usunie plamy i zapachy

Przedświąteczne porządki często skłaniają nas do gruntownego uprzątnięcia przestrzeni swojego domu. Pragniemy, aby wszystko lśniło i pachniało z czystości. Wtedy często w oczy rzuca nam się brudna kanapa. Plamy, nieświeży zapach tapicerki może nam mocno doskwierać, kiedy wszystko wkoło lśni. I co jeśli nie masz pod ręką odkurzacza piorącego, a profesjonalne firmy mają pełny terminarz? Tu pomoże ten domowy sposób na pranie kanapy. Ze składników, które masz w swoim domu przygotujesz płyn piorący, którego koszt to około 10 złotych, a z łatwością usunie plamy z tapicerki i odświeży ją bez silnych detergentów. Do miski wlej 3 litry ciepłej wody, doda 10 kropli płynu do naczyń, 2 łyżki sody oczyszczonej i ubij energicznie trzepaczką, aż powstanie dużo piany. To właśnie pianę nakładaj na tapicerkę i delikatnie ją w nią wcieraj. Następnie przetrzyj kanapę wilgotną ściereczką, aby zebrać resztki detergentu. Kiedy kanapa wyschnie, będzie wyglądać jak nowa.

Czym usunąć trudne plamy z kanapy?

W sytuacji, gdy na Twojej kanapie są widoczne plamy, na przykład po winie, kawie, czy pomidorach, to pamiętaj, że ich również możesz się pozbyć stosując domowe triki. Jeśli mydło z wodą nie zda egzaminu, to wykorzystaj roztwór octu i wody w proporcjach 1:1. Zwilż w nim szmatkę i pocieraj zabrudzone na tapicerce miejsce. Równie skuteczny będzie roztwór kwasku cytrynowego i wody. Dodaj łyżeczkę kwasku do wody i przetrzyj nim plamę. Jeśli na tapicerce zauważyłaś tłuste plamy to zasyp je mąką ziemniaczaną i pozostaw na 30 minut. Mąką wchłonie tłuszcz i tym samym plama zniknie.

Pranie kanapy na sucho usunie brzydkie zapachy

Oczywiście przed praniem kanapy należy ją dokładnie odkurzyć, aby pozbyć się resztek jedzenia i kurzu. W sytuacji, gdy tapicerka nieładnie pachnie, warto posypać jej powierzchnię sodą oczyszczoną, wetrzeć szczotką i pozostawić na 3 godziny. Po tym czasie odkurzamy sodę, który znakomicie pochłania wszelkie brzydkie zapachy i sprawia, że tkanina pachnie świeżością.