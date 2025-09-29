Storczyk będzie kwitł długo i obficie. Te proste zasady pielęgnacji pobudzą go do kwitnienia

Dowiedz się, dlaczego storczyki marnieją po przyniesieniu do domu i jak temu zaradzić.

Kluczem do obfitego kwitnienia są proste zasady pielęgnacji, takie jak odpowiednie stanowisko, przycinanie i nawożenie.

Poznaj sekrety prawidłowego podlewania i nawożenia, aby Twoje storczyki kwitły jak szalone.

Sprawdź, jakich błędów unikać, by cieszyć się pięknymi kwiatami storczyków przez długi czas!

W kwiaciarni storczyki wręcz uginają się pod kwiatami. Piękne barwy — niebieskie, różowe, żółte czy białe — stanowią niezwykłą ozdobę mieszkania. Jednak czasami po przyniesieniu kwiatów do domu, storczyk marnieje. Kwiaty opadają, liście żółkną, a storczyk w niczym nie przypomina tego, którego przynieśliśmy ze sklepu. Przyczyn może być wiele, ale jeśli zastosujesz trzy podstawowe zasady pielęgnacji, to unikniesz błędów w uprawie kwiatów i storczyki będą kwitły jak szalone.

Storczyk będzie kwitł długo. Tu nie ma trików i „cudownych” domowych odżywek, tylko proste zasady pielęgnacji

Jeśli chcesz przedłużyć kwitnienie storczyka, zadbaj o odpowiednie warunki. Ważne jest stanowisko. Zimą, ustaw doniczkę z rośliną na dobrze oświetlonym parapecie. Najlepiej w miejscu, w którym w nocy temperatura wynosi około 15 stopni C. Ogrodnicy radzą także, by zapewnić kwiatostanom podpórki. Uważaj, by nie przelać rośliny. Podlewaj dopiero wtedy, gdy podłoże wyschnie. Latem przenieś storczyk w bardziej zacienione miejsce. Nie zapominaj także o nawożeniu w okresie wzrostu. Ważne jest, by wtedy także zraszać roślinę. Kwiaty są wrażliwe na nadmiar nawozu, dlatego poprzez zraszanie możemy usunąć zbędną odżywkę. Żeby storczyk kwitł jak najdłużej, eksperci radzą także, by odcinać pojedyncze spłowiałe kwiaty. Raz, że wyglądają nieestetycznie, a dwa, że pozostawione na łodydze mogą przyczynić się do chorób grzybowych. Gdy wszystkie kwiaty przekwitną, przytnij kwiatostany na wysokości dwóch węzłów. Dzięki temu umożliwisz rozwój nowych kwitnących pędów bocznych. Jeśli chcemy, by storczyki obficie kwitły, musimy pamiętać o odpowiednim podłożu. Oczywiście kupując kwiaty, dostajemy je w specjalnej glebie, jednak z czasem musimy je przesadzić. Podłoże do storczyków musi być wyjątkowo chłonne, a zarazem przepuszczać powietrze. Dlatego najprościej będzie wybrać gotową mieszankę. Jednak, gdy chcemy sami stworzyć odpowiednie podłoże, powinno się ono składać z: kory sosnowej, keramzytu i torfu. Kiedy przesadzamy storczyki, łatwo jest uszkodzić korzenie. Warto je wtedy zasypać cynamonem, który ma właściwości grzybobójcze.

Dlaczego storczyk nie kwitnie?

Jednym z powodów, przez który storczyk nie kwitnie, może być zły sposób przycinania rośliny albo jego brak. Na ogół przekwitnięte kwiatostany powinno się przycinać nad trzecim pąkiem. Dzięki temu storczyki będą kwitły jak szalone. Ale uwaga! Nie wszystkie gatunki tych kwiatów lubią ten sposób pielęgnacji. W przypadku orchidei Falenopsis — czyli tak zwanej Ćmówki trzeba poczekać do całkowitego obumarcia pędów, a następnie bezpiecznie je usunąć. Kolejną przyczyną braku kwiatów na naszym storczyku może być zbyt niska temperatura i światło. Orchidee to kwiaty ciepłolubne. Idealnie, jeśli ustawimy je w lekko zacienionym miejscu i w temperaturze nie niższej niż 22 stopni C. Trzeba też pamiętać, że storczyki są bardzo delikatne i źle znoszą przeciągi.

Podlewanie storczyków

Podlewanie storczyków wymaga specjalnego sposobu, ponieważ orchidee są bardzo narażone na gnicie korzeni. Storczyk musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą za doniczką — roślina sama pobierze tyle wody, ile będzie potrzebowała w danym momencie. Przy bezpośrednim podlewaniu pamiętaj, by unikać całkowitego zanurzania korzeni w wodzie. Kolejną ważną sprawą przy pielęgnacji storczyków jest nawożenie. Czasami kwiaty nie kwitną przez źle dobraną odżywkę. Storczyki najlepiej nawozić specjalistycznymi preparatami, które trzeba rozcieńczyć z wodą. Ważne, by zaaplikować odpowiednią ilość preparatu. Jeśli będzie go zbyt mało, storczyk nie zakwitnie, zbyt dużo spowoduje, jedynie rozrost korzeni. Storczyki należy nawozić 2-3 razy w tygodniu.