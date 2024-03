Miksuję popularne warzywo i podlewam nim storczyka. Działa jak pobudzający steryd na najbardziej oporne storczyki. Bujnie kwitnie przez długie tygodnie. Pielęgnacja storczyków

Miksuję i podlewam tym storczyka. Po tej odżywce kwiat rośnie jak szalony

Kwiaty na wiosnę potrzebują dodatkowego zastrzyku składników odżywczych. Dzięki nim lepiej rosną, a ich system korzeniowy staje się mocniejszy. Nie inaczej jest w przypadku storczyków. Twoja orchidea marnieje i nie chce już tak bujnie kwitnąć? W kwietniu podlewaj ją domową odżywką, która zadziała niczym steryd. Aby przygotować naturalną odżywkę do storczyka potrzebujesz marchewkę. Surowe warzywo obierz i porządnie zmiksuj. Zalej wodą i ponownie zmiksuj. Na koniec przecedź przez sitko, aby uzyskać płynną mieszankę. Tak przygotowaną odżywkę podlewaj storczyka raz w miesiącu. Marchewka bogata jest w składniki, które wyraźnie pobudzą storczyka do kwitnienia. Zawiera ona między innymi potas, fosfor, wapń oraz witaminę E. Odżywka do storczyka z marchwi sprawi, że roślina szybko wypuści nowe liście i bujnie zakwitnie.

Pielęgnacja storczyków. Co zrobić, by orchidea obsypała kwiatami?

Storczyki są stosunkowo łatwe w pielęgnacji, warto jedna przestrzegać kilku podstawowych zasad. Orchidee nie lubią częstego podlewania. Wystarczy im podlewania 1/2 w tygodniu. Pamiętaj, aby unikać przelania rośliny. Jeżeli korzenie storczyka będą znajdować się w wodzie to może doprowadzić to do ich gnicia. Storczyk nie lubi przeciągów i intensywnego światłą słonecznego. Nie stawiaj go na parapecie skierowanym na południe.