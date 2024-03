i Autor: Shutterstock

Jak się pozbyć mrówek?

Już wiem, jak zwalczyć mrówki w ogrodzie. Rozsypuję kilogram tego wszędzie, gdzie pojawią się mrówki. Efekty już po 1 dniu. Sposób na pozbycie się mrówek

Jak zwalczyć mrówki w ogrodzie? Początek wiosny to czas wzmożonych prac ogrodowych. Pojawiają się też pierwsze szkodniki. Do jednych z najuciążliwszych nieproszonych gości w ogrodzie należą mrówkę. Wbrew pozorom pełnią one wiele pozytywnych funkcji i nie są określane szkodnikami. Problem pojawia się, gdy ich obecność zaczyna być zbyt obszerna. Mrówki mogą zniszczyć rośliny i wyssać z nich życiodajne soki. Istnieje prosty i naturalny sposób na pozbycie się mrówek z ogrodu.