Wsyp do wody i nałóż na sitko w zlewie. Po kilkunastu minutach sitko w zlewie będzie jak nowe. Osad i kamień się rozpuszczą. Sposób na czyszczenie stalowego sitka w zlewie

Wsyp do szklanki, wymieszaj z wodą i włóż do zlewu. Bajeczny sposób na czyszczenie stalowego sitka w zlewie

Wbrew temu, co się może wydawać, stalowe sitko w zlewie pełni bardzo ważną funkcję. Chroni rury przed zatorem resztek żywności i sprawia, że nie dostają się tam niepożądane elementy. Sitko w zlewie często jest bardzo zabrudzone, a jego domycie graniczy z cudem. Ma częsty kontakt z wodą, jedzeniem oraz płynem do naczyń. Na stalowym sitku w zlewie zbiera się kamień oraz wszelkiego rodzaju osoby. Mam na to swój patent, który pozwala mi doczyścić sitko w zlewie w zaledwie kilka minut. Wpierw upewni się, czy w zlewie nie ma resztek żywności. Następnie w szklance wymieszaj kilka łyżeczek sody oczyszczonej z taką samą ilością wody. Powinna powstać gęsta pasta. Włóż ją na sitko w zlewie i odczekaj około 15 minut. Po tym czasie delikatnie przetrzyj sitko i spłucz wszystko bieżącą wodą. Soda oczyszczona rewelacyjnie doczyści osad z kamienia, a sitko będzie lśniło jak nowe. Czynność tą powtarza raz w tygodniu, a unikniesz większych zabrudzeń w zlewie.

Jak dbać o zlew?

Zlew to miejsce w kuchni, o którym często zapominamy. Zdarza się, że w zlewie lądują rzeczy, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Zlew to nie śmietnik i nie powinien być tak traktowany. Najgorsze, co możesz zrobić, to wylanie do zlewu gorącego oleju. To niebezpieczne, olej może zniszczyć rury i doprowadzić do poważnej awarii. Unikaj również wylewania do zlewu resztek po jedzeniu, fusów po kawie i herbacie i produktów, które nie rozpuszczają się w wodzie.

Sprawdź, jak wyczyścić te rzeczy!