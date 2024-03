Wiosną dosypuję to do mleka i podlewam paprotkę. Dosłownie po kilku tygodniach łodygi uginają się od bujnych liści. Wzmacniacz do roślin. Pielęgnacja paprotki

Kroję i zalewam wodą, później podlewam bratki na balkonie. Sposób na to, by bratki kwitły aż do lata

Paproć podobnie, jak wiele innych roślin potrzebuje dodatkowego wzmocnienia w postaci nawozów i ulepszonego podlewania. W przypadku pielęgnacji paprotki rewelacyjnie sprawdzą się domowe sposoby. Jednym z trików na piękną paproć jest mleko. To stary sposób pielęgnacji kwiatów, z którego chętnie korzystano w PRL-u. Mleko posiada wiele cennych składników odżywczych, które wzmacniają rośliny. Co ważne, mlekiem nie powinno się podlewać roślin, które potrzebują do wzrostu kwaśnej gleby. W przypadku paproci mleko sprawdzi się genialnie. Sprawi, że liście paprotki będą bardziej soczyste i zielone. Przygotuj roztwór mleka i wody w proporcjach 1 szklanka mleka na 1 litr wody. Mleko powinno być chude i niepasteryzowane. Taką mieszankę podlewaj paproć raz w miesiącu. Efekty zauważysz niemalże od razu. Paprotka stanie się silniejsza i bujniejsza. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej wzmocnić działania domowego nawozu do paproci możesz dodać do niego zaparzone liście po herbacie. Wzmocnią one system łodygowy paproci i sprawią, że będzie ona lepiej rosła.

Jak pielęgnować paprotkę. Zasady, dzięki którym Twoja paproć będzie zielona i bujna

Pielęgnacja paproci nie jest trudna, jednak warto wiedzieć, że roślina ta bywa kapryśna. Sekretem bujnej i zielonej paprotki jest prawidłowa pielęgnacja i poznanie potrzeb tej rośliny. Paprotka powinna stać na stanowisku z rozporoszonym światłem. Bezpośrednio padające na nią promienie słoneczne mogą być szkodliwe. Latem podlewaj paproć 2-3 raz w tygodniu, w zimą ogranicz do 1 razu na tydzień. Paproć lubi wilgotne powietrze i może być obficie zraszana wodą. Unikaj stawiania paprotki obok grzejników.

