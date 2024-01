Wyjmuję pestki z tego owocu, dodaję do wody i podlewam tym moją paprotkę. Po tej odżywce rośnie jak szalona. Bujne i duże liście u paproci

Wlewam ten płyn do zakrętki i czyszczę płytkę oraz przyciski. Pilot do telewizora jest higienicznie czysty

Co zrobić żeby paproć bujnie rosła?

Paprotka to symbol PRL-u. W tamtych czasach można ją było znaleźć praktycznie w każdym polskim domu. Dzisiaj nie jest już tak popularna, ale nadal rośnie w domach wielu osób. Pielęgnacja paproci nie jest trudna, jednak zima może być dla tego rośliny bardzo ciężka. Paprotka nie toleruje suchego powietrza, zimą należy ją regularnie zraszać wodą. Najlepiej jest wstawić paprotkę do wanny i zrobić jej delikatny prysznic. Pamiętaj również, że paproć lubi stałą temperatura i źle znosi zmiany. Nie stawiaj się w miejscach, gdzie panują przeciągi i uważaj na otwieranie okien. Jeżeli zauważysz, że Twoja paproć traci swój zielony kolor, a jej liście stają się brązowe, to możesz zaaplikować jej domową odżywkę. Stawia ona paproć na nogi i sprawia, że zaczyna ona rosnąć jak szalona.

Wyjmuję pestki i robię z nich odżywkę do paproci

Za każdym razem, gdy moja paprotka marnieje to przygotowują jej odżywkę z pestek granatu. Pestki granatu bogate są w składniki odżywcze, których paproć potrzebuje. To między innymi witamina A oraz C, a także minerały takie jak: potas, cynk, fosfor oraz wapń. Jak zrobić odżywkę z pestek granatu do paproci. Ugnieć porządnie w rękach granat, dzięki temu pestki będą łatwiej wychodzić. Wyjmij wszystkie pestki z owocu i zalej je wodą. Odstaw na kilka godzin i odżywka gotowa. Podlewaj nią paproć raz na trzy tygodnie. Już po kilku aplikacjach odżywki zauważysz różnicę, liście paproci staną się bardziej zielone i zaczną lepiej rosnąć.

