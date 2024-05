Dekret abp Jędraszewskiego wyrzuci znanego księdza na bruk?! "Zwykłe draństwo"

Dekret abp Jędraszewskiego

O kontrowersyjnym dekrecie abp Marka Jędraszewskiego poinformowała "Gazeta Wyborcza". Zgodnie z jego zapisami, proboszcz Bazyliki Mariackiej, ks. Dariusz Raś, musi do 11 maja opuścić swoje lokum. To mieszkanie w kamienicy w samym centrum miasta, na rogu placu Mariackiego i ul. Szpitalnej. - Jeśli wykona polecenie hierarchy, kuria będzie miała do dyspozycji kolejne zabytkowe lokum, które metropolita będzie mógł wykorzystać - czytamy. Podstawę do wyrzucenia proboszcza na stanowić kontrola, jaką przeprowadziła w Bazylice Mariackiej krakowska kuria.

Już w grudniu 2023 r. Metropolita krakowski przesłał do proboszcza Bazyliki Mariackiej pismo, w którym "po ojcowsku wzywał" go do rezygnacji z pełnionej funkcji. Dał na to wówczas duchownemu 15 dni. Proboszczowi jednej z najbogatszych parafii w kraju abp Jędraszewski zarzucał nieprawidłowości finansowe czy... ustawienie konkursu na organistę.

Obrona ks. Rasia

W rozmowie z "Gazetą Wyborczą" krakowscy duchowni grzmią na decyzję abp Jędraszewskiego. - Dekret metropolity wstrząsnął Krakowem. Władza biskupia w tym przypadku została użyta w sposób bezwzględny i poniżający dla ks. Rasia, a także jego parafian, którzy prosili o spotkanie z metropolitą, ale nie zostali przyjęci - przyznał jeden z księży z pobliskiej parafii. - To straszny wstyd, że kuria tak bezwzględnie postępuje z oddanym Kościołowi człowiekiem. Darek dopiero co wrócił ze szpitala i w taki okrutny sposób traci dach nad głową. Trudno nazwać to inaczej jak zwykłym draństwem - dodawał.

Dziennik łączy sprawę eksmisji ks. Rasia z nadchodzącym momentem przejścia abp Jędraszewskiego na emeryturę. Jak wynika z uzyskanych informacji, przedłuża się remont zabytkowej, trzykondygnacyjnej rezydencji w krakowskiej parafii św. Floriana. Jeśli eksmisja dojdzie do skutku, to właśnie w tym lokum ma rzekomo na początku emerytury umościć się duchowny.

Abp Jędraszewski nie odniósł się dotychczas do pytań gazety, przesłanych na etapie powstawania tekstu

