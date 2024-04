Matura 2024 memy! To bawi maturzystów. Wciąż króluje Podlasie [GALERIA]

Abp Jędraszewski odprawił mszę w Pałacu Prezydenckim. Przekazał cenne relikwie

Abp Marek Jędraszewski odprawił mszę w Pałacu Prezydenckim. W uroczystości wziął udział prezydent RP Andrzej Duda oraz jego małżonka Agata Kornhauser-Duda. W trakcie homilii metropolita krakowski nawiązał do pierwszego chrześcijańskiego męczennika - św. Szczepana. Abp Jędraszewski nie przybył do stolicy z pustymi rękami, parze prezydenckiej podarował relikwie św. Floriana i św. Jadwigi Andegaweńskiej, które trafiły do prezydenckiej kaplicy.

- Metropolita krakowski zwrócił uwagę, że w 1528 r. w wielkim pożarze, który strawił tę część Krakowa, ocalał tylko kościół św. Floriana. Od tamtego czasu święty czczony jest w całej Polsce jako patron podczas klęsk pożarów, powodzi i sztormów. Florian jest także szczególnym orędownikiem hutników, strażaków, kominiarzy, garncarzy i piekarzy, a w Krakowie uroczyście obchodzi się jego święto. Arcybiskup przywołując postać św. Jadwigi Andegaweńskiej zaznaczył, że w tym roku obchodzona jest 650. rocznica jej urodzin i 640. rocznica przybycia do Krakowa i koronacji na króla Polski. Pod wpływem traktatów swojego kierownika duchowego dominikanina Henryka Bitterfelda Jadwiga zapragnęła, aby w katedrze na Wawelu „chwała Pańska rozbrzmiewała nieustannie”, dlatego założyła i wyposażyła Kolegium Psałterzystów, którzy „dniem i nocą śpiewają psalmy przed Najświętszym Sakramentem”. Symbolem szczególnej duchowości Królowej Jadwigi są dwie litery MM, które kazała umieścić na ścianach swojej komnaty, nawiązujące do ewangelicznych Marii i Marty, realizujących – odpowiednio – życie kontemplacyjne i czynne - relacjonuje archidiecezja krakowska.

