Zlecili sekcję zwłok

Makabryczne odkrycie! Ciało seniora znalezione w korycie potoku

W Spytkowicach (powiat wadowicki) zostało znalezione ciało 78-letniego mężczyzny. PAP podaje, że zwłoki znajdowały się w korycie potoku. Policja nie zna jeszcze bezpośredniej przyczyny zgonu seniora. Do jej ustalenia konieczne będzie przeprowadzenie autopsji. Wstępnie wykluczono, by do śmierci 78-latka przyczyniły się inne osoby.