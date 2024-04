Matura matematyka 2024: Już wiadomo, co będzie na egzaminie! maturalnym. Maturzyści złapią się za głowy!

Tragedia w Tatrach. Nie żyje turystka, która spadła ze Szpiglasowej Przełęczy

W polskich Tatrach doszło do tragicznego wypadku. Nie żyje turystka, która w weekend spadła z dużej wysokości podczas schodzenia ze Szpiglasowej Przełęczy. Kobieta została zabrana śmigłowcem ratowniczym do szpitala w Nowym Targu. Niestety jej obrażenia były zbyt rozległe. Lekarze przegrali walkę o jej życie. - Jedna z turystek na stromych śniegach upadła z wysokości i w stanie ciężkim została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu - informuje TOPR.

Kobieta była członkiem sześcioosobowej grupy turystów schodzących ze Szpiglasowej Przełęczy. Jej towarzysze wyprawy mieli więcej szczęścia i uniknęli wypadku, jednak również oni zostali ewakuowani przez toprowców na pokładzie śmigłowca. Poniżej dalsza część artykułu.

Zapomniane małopolskie góry. Tu nie ma kolejek, drożyzny i tatrzańskich tłumów

TOPR ostrzega przed zmianą pogody w Tatrach

Ratownicy TOPR ostrzegają przed gwałtowną zmianą pogody w najwyższych polskich górach. - W Tatry w nadchodzącym tygodniu nadejdzie zdecydowana zmiana pogody. Prognozuje się ujemne temperatury połączone z opadami śniegu. Warunki ulegną pogorszeniu - czytamy w komunikacie TOPR.

Sonda Czy Tatry są niebezpieczne? Tak Nie