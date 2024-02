i Autor: PIOTR GRZYBOWSKI/SE, Shutterstock

Matura 2024

Matura 2024: Dni wolne od szkoły w czasie matur. Wiemy, ile dni trwa przerwa w szkole 2024

ago 6:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Matury 2024 kiedy wolne? To pytanie coraz częściej pojawia się w internetowej wyszukiwarce. Uczniowie, którzy w tym roku nie piszą matury zastanawiają się, jak długo potrwa przerwa w szkole 2024. Przypomnijmy, że decyzją CKE matura 2024 pisemna rozpocznie się 7 maja i będzie trwała do 24 maja 2024. Ile to dni wolnego dla pozostałych uczniów? Co z maturami ustnymi? Sprawdzamy, kiedy trzeba iść do szkoły!