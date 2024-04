Kontrola w krakowskim Castel Gandolfo! To tam ma zamieszkać abp Jędraszewski

Ciało turysty znalezione w Tatrach. To zaginiony Rafał?

Co postanowił sąd?

Zabił matkę i siostrę siekierą. Czeka na ekstradycję do Polski w niemieckim areszcie

Nadzór konserwatorski zablokuje remont krakowskiego Castel Gandolfo?

Należący do Kościoła budynek przy ul. Warszawskiej w Krakowie stał się obiektem zainteresowania po tym, gdy gruchnęła informacja, że to właśnie tam ma zamieszkać na emeryturze abp Marek Jędraszewski. Rezydencja stanowiąca dotychczas plebanię parafii św. Floriana znajduje się w centrum Krakowa, ma około 200 metrów kwadratowych powierzchni i przylega do niej ogród. Mało który polski emeryt może sobie pozwolić na taki luksus po zakończeniu aktywności zawodowej.

- Ale mnie – tak osobiście – fascynuje pytanie, po co arcybiskupowi emerytowi dwustumetrowe mieszkanie. Samotny mężczyzna, jak sądzę, chyba nie potrzebuje aż takich przestrzeni. Ale co ja tam wiem o standardach życia emerytowanych metropolitów - komentował w mediach społecznościowych publicysta Tomasz Terlikowski.

Budynek zaczął być nazywany krakowskim Castel Gandolfo. To nawiązanie do letniej rezydencji papieży, znajdującej się w okazałym pałacu. Tymczasem Onet donosi o zainteresowaniu, jakie wśród służb konserwatorskich wzbudził planowany remont zabytkowego obiektu. Poniżej dalsza część artykułu.

Kto następcą Jędraszewskiego? W Krakowie będzie nowy biskup. Giełda nazwisk ruszyła

Z ustaleń Onetu wynika, że podczas kontroli przeprowadzonej w budynku przy ul. Warszawskiej nie stwierdzono, by odbywał się tam remont. Prace mają być dopiero planowane. Przed ich rozpoczęciem konieczne będzie uzyskanie zgody. Za przeprowadzenie remontu zabytkowego obiektu bez zgody konserwatora grozi kara bowiem do 500 tysięcy złotych.

Przypomnijmy abp Marek Jędraszewski musi założyć rezygnację z pełnionego urzędu po ukończeniu 75. roku życia, co w jego przypadku nastąpi w lipcu.

Jesteś katolikiem? Sprawdź, jak dobrze znasz pacierz! Quiz Pytanie 1 z 10 Co to jest „Modlitwa Pańska”? Ojcze Nasz Wierzę w Boga Dziesięć przykazań Dalej