Matura 2024. Czy można legalnie kupić maturę 2024? W internecie huczy od plotek

Wielkimi krokami zbliża się matura 2024. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała harmonogram matur 2024. Ale jeszcze przed maturą 2024 uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. W 2024 r. właściwa matura będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE. Wymagania egzaminacyjne są zawężone w stosunku do wymagań podstawy programowej.

Pisemne matury 2024 odbędą się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustne: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Pisemne egzaminy maturalne 2024 w terminie dodatkowym zaplanowano w terminie 3-17 czerwca, zaś ustne 10-12 czerwca.

Matura 2024. Czy można kupić legalną maturę 2024?

Czy można kupić legalną maturę 2024? To pytanie coraz częściej pojawia się w internetowej przeglądarce. Maturzyści nerwowo odliczają dni do egzaminu i zaczynają szukać stron, gdzie kupić maturę 2024. Przypominamy, że wszystkie informacje na temat sprzedaży matury są nielegalne i mogą być próbą wyłudzenia pieniędzy. Dodatkowo każdy kto próbuje sprzedawać lub kupować fałszywe dyplomy grozi mu odpowiedzialność karą więzienia nawet do 3 lat (art. 270 Kodeks Karny). Z kolei posiadacz tzw „maturalnej paczki” także musiałby liczyć się ze znacznymi konsekwencjami prawno-finansowymi za udział w procederze handlowania podrabianym towarem.

Przypominamy, że matura jest egzaminem, który powinien ocenić poziom wiedzy i umiejętności. Kupowanie egzaminu, nawet jeśli jest to możliwe, przeczy idei sprawiedliwości i etyki.

