Zalałam te wstrętne czarne muszki naturalnym preparatem. Ziemiórki z kwiatków doniczkowych nareszcie się wyniosły. Poznaj sposoby na ziemiórki

Ziemiórki to częsty problem właścicieli roślin doniczkowych. Dlatego na forach ogrodniczych aż roi się od pytań i sposobów na to, jak pozbyć się ziemiórek. Użytkownicy dzielą się swoimi domowymi sposobami. Jednym z najpopularniejszych jest czosnek.

- Aby przygotować napar z czosnku na ziemiórki, wystarczy rozgnieść główkę czosnku i zalać ją 1-2 szklankami wrzątku. Gdy napar ostygnie, trzeba go przelać do 1,5- lub 2-litrowej butelki i dolać wody. Tak przygotowanym roztworem podlewamy roślinę, w której znajdują się ziemiórki – napisała jedna z internautek, której właśnie taki preparat pomógł zwalczyć szkodniki.

Zalewam wrzątkiem, później podlewam kwiaty z ziemiórkami. Tak pozbywam się małych czarnych muszek, które osłabiają rośliny. To lepsze niż żółte lepy

Kolejnym preparatem, który nie zaszkodzi roślinom doniczkowym, ale pomoże pozbyć się ziemiórek, jest wyciąg z koszyczków rumianku. Na rynku dostępny jest preparat o nazwie Pa, Pa ziemiórki, którego głównym składnikiem jest właśnie rumianek. Tego typu środek możemy przygotować też sami. Trzeba jednak pamiętać, że musi być on bardzo skoncentrowany. Około 9 torebek herbaty rumiankowej zalewamy 0,5 l wrzącej wody. Zostawiamy pod przykryciem do ostygnięcia. Chłodnym, podlewamy rośliny szczególnie przy łodygach. Zabieg powtarzamy 3 razy w odstępach 4 dni.

Jak pozbyć się ziemiórek? Sposoby naturalne i chemiczne

Innym popularnym sposobem zwalczania ziemiórek są nicienie. Czyli pasożyty, które żywią się m.in. larwami ziemiórki. Preparaty typu Nemycel czy Bionem – Off cieszą się sporą popularnością wśród domowych ogrodników. - Jak naturalne metody to chyba nicienie najlepsze, u mnie się sprawdziły, a już byłam bliska wyrzucenia roślin – napisała jedna z internautek. Jeśli obawiasz się, że później, zamiast ziemiórek będziesz mieć problem z nicieniami, to niepotrzebnie. Kiedy pasożyty rozprawią się ze szkodnikami roślin, a ty odrobinę przesuszysz podłoże, nicienie giną z braku pożywienia. Oprócz domowych sposobów na pozbycie się ziemiórek są także chemiczne preparaty dostępne w sklepach ogrodniczych. Niektóre z nich zwalczają nie tylko ziemiórki, ale także inne szkodniki jak np. wciornastki. Forumowicze piszą głównie o preparatach NeemAzal i Substral.

Jak zabezpieczyć się przed ziemiórkami? Sposób naszych babć

Jeśli chcemy pozbyć się larw ziemiórek i tym samym nie dopuścić do ich rozwoju lub powrotu warto stosować podstawową zasadę naszych babć. Zanim posadzimy kwiaty – prażymy ziemię w piekarniku. Do takiej ziemi, warto także przesadzić rośliny, które dopiero kupiliśmy. Dzięki temu pozbędziemy się także pleśni i innych szkodników. Ziemię wysypujemy na blachę i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do około 90 stopni Celsjusza. Wyższa temperatura przyczyni się do wyjałowienia gleby. W trakcie prażenia ziemi nie wolno jej przykrywać — powinna parować. Zostawiamy glebę w piekarniku na 30 minut, a w międzyczasie można ją kilka razy przemieszać. Metodę pieczenia ziemi przed sadzeniem roślin warto stosować za każdym razem, nie tylko, wtedy gdy zauważymy pleśń. Dzięki temu zabiegowi pozbędziemy się zarodków pleśni i grzybów, a także szkodników, czyli robaków oraz ich larw i jaj.

