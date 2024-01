Znajoma kwiaciarka zdradziła mi patent na piękne storczyki. Podlewam je specjalną miksturą, dzięki temu długo i obficie kwitną

Podlewanie storczyków specjalną miksturą sprawi, że kwiaty będą kwitły niemal przez cały rok. Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko podlewanie i nawożenie się liczy. Żeby orchidee uginały się od kwiatów, musimy pamiętać o odpowiednim stanowisku i podłożu, które zapewni roślinie optymalne warunki do wzrostu. Oto rady kwiaciarki dotyczące pielęgnacji storczyków.

Znajoma kwiaciarka zdradziła mi patent na piękne storczyki. Podlewam je specjalną miksturą, dzięki czemu długo i obficie kwitną

Podlewanie storczyków wymaga specjalnego sposobu, ponieważ orchidee są bardzo narażone na gnicie korzeni. Storczyk musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą za doniczką — roślina sama pobierze tyle wody, ile będzie potrzebowała w danym momencie. Przy bezpośrednim podlewaniu pamiętaj, by unikać całkowitego zanurzania korzeni w wodzie. Kolejną ważną sprawą przy pielęgnacji storczyków jest nawożenie. Czasami kwiaty nie kwitną przez źle dobraną odżywkę. Storczyki najlepiej nawozić specjalistycznymi preparatami, które trzeba rozcieńczyć z wodą. Ważne, by zaaplikować odpowiednią ilość preparatu. Jeśli będzie go zbyt mało, storczyk nie zakwitnie, zbyt dużo spowoduje, rozrost korzeni. Storczyki należy nawozić 2-3 razy w tygodniu. Jeśli nie chcesz kupować gotowych preparatów, możesz skorzystać z rady kwiaciarki i stworzyć domową miksturę do podlewania kwiatów. Dodanie do wody kilku kropel soku z cytryny zmienia jej odczyn na kwaśny, a wiele gatunków orchidei doskonale czuje się w takim środowisku. Dzięki temu wypuszcza nowe pąki kwiatowe. Kąpiel z dodatkiem kilku kropel soku z cytryny jest jednym ze sposobów podlewania storczyka. Roślinę (w osłonce), umieszczamy w osłonce w naczyniu z miękką wodą zmieszaną z sokiem z cytryny i pozostawiamy na 15 - 30. Wtedy nie musimy już podlewać orchidei. Taki zabieg najlepiej przeprowadzać raz w miesiącu.

Tak przedłużysz kwitnienie storczyka. Proste zasady pielęgnacji orchidei

Jeśli chcesz przedłużyć kwitnienie storczyka, zadbaj o odpowiednie warunki. Ważne jest stanowisko. Zimą, ustaw doniczkę z rośliną na dobrze oświetlonym parapecie. Najlepiej w miejscu, w którym w nocy temperatura wynosi około 15 stopni C. Ogrodnicy radzą także, by zapewnić kwiatostanom podpórki. Uważaj, by nie przelać rośliny. Podlewaj dopiero wtedy, gdy podłoże wyschnie. Latem przenieś storczyk w bardziej zacienione miejsce. Nie zapominaj także o nawożeniu w okresie wzrostu. Ważne jest, by wtedy także zraszać roślinę. Kwiaty są wrażliwe na nadmiar nawozu, dlatego poprzez zraszanie możemy usunąć zbędną odżywkę. Żeby storczyk kwitł jak najdłużej, eksperci radzą także, by odcinać pojedyncze spłowiałe kwiaty. Raz, że wyglądają nieestetycznie, a dwa, że pozostawione na łodydze mogą przyczynić się do chorób grzybowych. Gdy wszystkie kwiaty przekwitną, przytnij kwiatostany na wysokości dwóch węzłów. Dzięki temu umożliwisz rozwój nowych kwitnących pędów bocznych. Niestety storczyki nie są odporne na szkodniki i choroby, a jeśli nie zareagujemy w porę, pasożyty mogą doprowadzić do śmierci rośliny. Typowe szkodniki na orchideach, to mszyce, wełnowce, i przędziorki. Te drobne owady żerują na liściach, łodygach lub korzeniach i powoli wykańczają kwiat. Podobnie jak infekcje grzybicze lub bakteryjne. Dlatego regularnie sprawdzaj storczyk pod kątem jakichkolwiek oznak szkodników lub chorób, takich jak: widoczne owady, czy lepkie pozostałości (w przypadku wełnowców), pleśń lub czarne plamy na liściach. W przypadku wykrycia podejmij natychmiastowe działania, stosując odpowiednie środki owadobójcze lub grzybobójcze, przestrzegając instrukcji na opakowaniu gotowych preparatów.

