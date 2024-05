Zabieram córce z piórnika i sypię po całym ogrodzie. W jedną noc pozbyłam się ślimaków. Szkodniki przestały niszczyć moje grządki. Sposób na ślimaki w ogrodzie

Zawsze wsypuję to zamiast proszku do prania białego. Działa lepiej niż wybielacz. Ubrania są czyste i miękkie. Sposób na białe pranie

Zabieram córce z piórnika i sypię po ogrodzie. W jedną dobę ślimaki wynoszą się z mojego ogrodu

Ślimaki żerujące w ogrodzie to dość poważny problem. Są one szkodnikami, które potrafią wyrządzić ogromne szkody. Ślimaki s a w stanie zniszczyć całe uprawy. Żerują na liściach i owocach doprowadzając do ich zniszczenia i gnicia. Dodatkowo ślimaki zjadają młode pędy, co może doprowadzić do zatrzymania wzrostu rośliny, a nawet do jej całkowitego obumarcia. Jak tylko zauważysz pogryzione liście i owoce zacznij działać. Ślimaki żerują najczęściej w nocy. Lubią wilgotne powietrze i często wychodzą po deszczu.

Aby pozbyć się ślimaków z ogrodu należy im zagrodzić dojście do sadzonek I rabatek. Nie trzeba od razu sięgać po kupne preparaty. Świetnie nada się do tego zwykła szkolna kreda. Przygotuj kredę i dokładnie ją pokrusz. Możesz to zrobić tłuczkiem do mięsa. Pokruszoną kredę rozsyp wokół roślin, na których żerują ślimaki. Kreda stworzy naturalną barierę, które ślimaki nie sforsują. Działa ona również odstraszająco ma mrówki. Jeżeli nie masz w domy kredy, to podobnie zadziałają pokruszone skorupki po jajkach oraz popiół drzewny. Ślimaki nie lubią także zapachu cytrusów, kawy oraz cynamonu. Aby bariera odstraszająca ślimaki była jeszcze skuteczniejsza to możesz wymieszać zmieloną kredą właśnie z cynamonem.

