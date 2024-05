i Autor: Shutterstock

Domowy warzywnik

Dziadek mówił, żeby ogórki nawozić tylko tym. Mieszał z wodą i podlewał ogórki. Jego owoce zawsze były bardziej dorodne niż sąsiadów. Oprysk na ogórki

kaja 8:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Czym nawozić ogórki, by nie były puste w środku, a smakowały mistrzowsko? Wiele osób sadzi ogórki w przydomowych ogródkach i zastanawia się, jak je prawidłowo nawozić. Do uprawy ogórków świetnie sprawdzą się domowe opryski i nawozy. Mój dziadek zawsze robił naturalne opryski, a jego ogórki rosły duże i soczyste. Wystarczy wymieszać to z wodą i regularnie podlewać sadzonki ogórków.