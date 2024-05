Suszę i mieszam z ziemią. Sadzę w niej cebulę, która rośnie jak szalona. Świetny nawóz do cebuli. Dzięki niemu nigdy nie zabraknie cebulki do jajecznicy

Sypię to wokół mrowiska w ogrodzie i mam spokój na długie lata. Mrówki pęcznieją i umierają! Skuteczny sposób, by pozbyć się mrówek z ogrodu

Wysusz, a potem zmieszaj z ziemią. Cebula będzie rosnąć jak na drożdżach

W ostatnim czasie króluje moda na naturalne i ekologiczne metody. Wiele osób rezygnuje z prania w proszkach na rzecz octu i sody, a przypalony garnek czyści kwaskiem cytrynowym. Naturalne nawozy w ogrodnictwie to świetna sprawa. Często działają one jak turbo doładowanie do roślin i w niczym nie ustępują kupnym preparatom. Zrobisz je samodzielnie i nie potrzebujesz do tego wielu składników.

Uprawa cebuli jest prosta. Cebulę można sadzić zarówno w ziemi, jak i w donicach. Jak każda sadzonka cebula wymaga regularnego podlewania i nawożenia. W tym przypadku rewelacyjnie sprawdzi się domowa odżywka ze skórek po bananach. To bogate źródło wielu cennym witamin dla roślin. Zawarte w nich azot, fosfor oraz potas świetnie wpływają na procesy wzrostu, rozwój korzenie oraz poprawę owocowania. Przygotuj skórki po 4 dojrzałych bananach. Pokrój je na mniejsze kawałeczki włóż do piekarnika, aby się wysuszyły. Ustawi piekarnik na ok 200 stopni i susz przez ok. 2 godziny. Gdy skórki po bananach będą już całkowicie wysuszone pokrusz je i zmieszaj z ziemią. Zmieszaj ją z ziemią wokół cebuli. Składniki mineralne zawarte w skórkach po bananach będą się stopniowo uwalniały do gleby, a cebula będzie rosnąć jak szalona.

