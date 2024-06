Zamiast do ciasta mieszam to z płynem do naczyń. Ekologiczny oprysk na mączniaka, który zabije grzyba! Usunie grzybnie z roślin i uratuje każdy kwiat. Domowy oprysk na mączniaka

Mieszam wodę, przyprawy i to! Co wieczór w czerwcu podlewam tym swoje róże. Oprysk na róże, po którym żadne choroby i szkodniki nie będą problemem! Naturalny oprysk na róże

Wsyp to do płynu do naczyń i opryskaj nim rośliny. W ten sposób pozbędziesz się mączniaka

Rośliny w Twoim ogrodzie narażone są na wiele chorób. Jedną z najczęściej występujących jest mączniak prawdziwy. To choroba, za którą odpowiadają pewne rodzaje grzybów należące go rzędu mączniakowców. Grzybnia rozwija się głównie na powierzchni zaatakowanej rośliny. Grzyb za pomocą przyssawek wysysa z roślin substancje pokarmowe oraz wodę doprowadzając tym samym do całkowitego obumarcia krzewu lub byliny. Mączniak jest wyjątkowo charakterystyczny i łatwo go rozpoznać. Na liściach zainfekowanej rośliny pojawia się biały, matowy nalot, który może przypominać pleśń.

W walce z mączniakiem liczy się czas. Należy reagować od razu. Gdy choroba nie zainfekowała całej rośliny to świetnie sprawdzi się domowy oprysk. Aby pozbyć się mączniaka z roślin przygotuj 3 opakowania proszku do pieczenia. Wymieszaj go z 5 l letniej wody, 3 łyżkami oleju rzepakowego oraz kilkoma kroplami płynu do naczyń. Tak przygotowanym roztworem opryskaj rośliny. Stosuj raz na tydzień. Proszek do pieczenia zawiera między innymi sole kwasu winnego oraz sodę, które wykazują działanie grzybobójcze. Ten naturalny oprysk na mączniaka da pierwsze efekty już po kilku użyciach. Grzyb znacząco się zmniejszy, a ty uratujesz ulubione rośliny.

Trawy ozdobne do ogrodu i na taras. Rośliny polecane przez ogrodników