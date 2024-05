Mieszam to z wodą i opryskuję rośliny. Opuchlaki padają martwe. Skuteczny oprysk na rośliny. Sposób na zwalczenie opuchlaków z azalii i innych krzewów

Wymieszaj 0,5 kg tego zielska z wodą, a przygotujesz naturalny oprysk na opuchlaki. Szkodniki uciekną, gdzie pieprz rośnie

Opuchlaki w ogrodzie sieją prawdziwe spustoszenie. Ze względu na swoją biologię rzadko atakują rośliny jednoroczne. Opuchlaki szczególnie upodobały sobie różaneczniki, cyprysy, azalie, borówki oraz paprocie. Zdarza się, że atakują również inne krzewy i byliny. Największe zagrożenie dla roślin stanowią larwy opuchlaków, które żywią się korzeniami. Potrafią doprowadzić do całkowitego zatrzymania rozwoju krzewu, a w konsekwencji nawet to obumarcia. Największy problem larwy opuchlaków stanowią w kwietniu i w maju, gdy wychodzą na żer. Roślina zaatakowana przez te szkodniki posiada owalne dziury na brzegach liści. Z kolei larwy obgryzają szyjkę korzeniową i zjadają drobne korzenie. Gdy tylko to zauważysz działaj od razu. Na opuchlaki sprawdzi się domowy oprysk z gnojówki z wrotyczu pospolitego. To wyjątkowa roślina, która sprawdzi się także w pozbywaniu się innych szkodników, takich jak mszyce oraz pędraki. Naturalny oprysk z wrotyczu pospolitego przepędzi opuchlaki. Oprysk najlepiej przeprowadzać w godzinach wieczornych, gdy larwy opuchlaków wychodzą na żer.

Jak przygotować naturalny oprysk z wrotyczu na opuchlaki?

Przygotuje około 0,5 kg liści wrotyczu i zalej je 10 l wody. Mieszankę odstaw na jedną dobę. Po tym czasie całość przelej do garnka i gotuj przez około 20 minut. Odstaw do wystygnięcia i przecedź wywar. Tak przygotowany oprysk stosuj na zainfekowane przez opuchlaki rośliny. Obficie spryskaj wszystkie naziemnie części rośliny, w szczególności skupiając się na liściach oraz łodygach. Powierzchniowo opryskaj również glebę. W ten sposób pozbędziesz się zarówno dorosłych szkodników grasujących na powierzchni, a także larw żerujących w ziemi.

