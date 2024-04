Rozpuszczam 10 g w wodzie i robię oprysk na mączniaka. Spryskuje róże i inne rośliny w ogrodzie. Domowy sposób na mączniaka

Wsyp 15 g do pralki i nastaw delikatne pranie. Żółte plamy z potu i obrzydliwy zapach znikną, a pranie będzie zachwycająco czyste. Trik bez octu. Jak pozbyć się plam z potu?

Jak pozbyć się mączniaka z róż? Zanim przytępimy do zwalczania grzyba, trzeba sprawdzić, czy to na pewno z nim się mierzymy. Mączniak prawdziwy rozwija się na roślinach przy ciepłej i suchej pogodzie. Na górnej stronie liści i kwiatach tworzy się biały nalot, który z czasem zmienia kolor na brązowy. Z czasem liście usychają, a kwiaty marnieją. W zaawansowanym stadium mączniak może doprowadzić nawet do obumierania rośliny. Mączniak prawdziwy jest szkodliwy przede wszystkim dla róż, astrów, ogórków, cukinii i marchwi. Z kolei mączniak rzekomy rozwija się w wilgotnym środowisku. Atakuje nie tylko rośliny ozdobne, ale także m.in. kapustę, szpinak czy winorośle. Ten rodzaj grzyba opanowuje obie strony liści. Biały nalot pojawia się na dolnej stronie liścia. Na górnej zaś występują przebarwione plamy. Liście obumierają i opadają. Niezwalczany sprawia, że roślina obumiera.

Soda oczyszczona będzie skutecznym składnikiem roztworu na mączniaka. Ta choroba grzybowa atakuje rośliny ogrodowe, a jej znakiem rozpoznawczym jest biały mączysty nalot na łodygach oraz liściach. Mączniak często atakuje róże, winogrona, maliny, porzeczki i jeżyny. Nierzadko pojawia się także na pomidorach, drzewkach owocowych, a także kwiatach doniczkowych np. na fiołku afrykańskim. W sklepach ogrodniczych można kupić odpowiednie preparaty zwalczające grzyba, jednak alternatywą dla chemii może być soda oczyszczona. Specjalny roztwór szybko poradzi sobie z mączniakiem. Żeby go przygotować, wystarczy rozpuścić 10 g sody w litrze wody. Takim roztworem spryskujemy zaatakowane mącznikiem rośliny. Opryski prowadzimy każdego dnia przez minimum tydzień. W przeciwieństwie do środków chemicznych roztwór z sody jest bezpieczny zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

