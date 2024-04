Biorę kilka liści tej rośliny i zalewam wodą. W mig pozbywam się pędraków z ogródka. Ohydne robaki padają trupem. Sposób na zwalczenie pędraków

Zamiast do garnka wsyp 15 g do pralki i nastaw program na pranie ręczników. Sprzątaczka zdradziła mi, że nie pierze ręczników inaczej. Są śnieżnobiałe i miękkie

Domowy oprysk na pędraki. Do wody dodaj kilka liści tej rośliny, a pędraki przestaną być problemem

Wiosna to czas, gdy w ogrodzie mogą pojawić się pędraki. To żarłoczne larwy popularnych owadów, które potrafią wyrządzić ogromne szkody. Pędraki żywią się korzeniami przez co mogą doprowadzić do całkowitego obumarcia roślin. Uszkodzone systemy korzeniowe roślin uniemożliwiają im pobór wody i składników odżywczych z gleby. Pędraki są wyjątkowo żarłoczne i mogą spustoszyć cały ogród. Jeżeli zauważysz na trawniku charakterystyczne żółte plamy oraz same larwy zacznij natychmiastowo działać. W zwalczaniu pędraków skuteczna jest roślina wrotyczu pospolitego. Należy przygotować z niej gnojówkę, a potem spryskać miejsca, gdzie pojawił się pędraki. Przygotuj około 1 kg liści wrotyczu i zalej go 10 l wody. Całość odstaw na około 2 tygodnie, codziennie mieszając roztwór. Po tym czasie oprysk na pędraki jest gotowy. Wystarczy, że spryskasz trawnik i wszystkie miejsca gdzie występują robaki. Regularnie pozbywaj się martwych larw. Charakterystyczny zapach wrotyczu sprawia, że pędraki wychodzą na powierzchnię i często są zjadane przez ptaki.

Jakie rośliny odstraszają pędraki? To Twoi naturalni sprzymierzeńcy

Są pewne rośliny, które po zasadzeniu odstraszają pędraki z Twojego ogrodu. Larwy nie lubią ich zapachu i nie przebywają tam, gdzie rosną te rośliny. To między innymi cebula, gorczyca oraz gryka. Szczególnie skuteczna jest ta ostatnia. Gryka zawiera bowiem taninę, która jest wyjątkowo trująca dla pędraków. Posadź ją w ogrodzie, a będziesz mieć spokój.

