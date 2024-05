i Autor: Shutterstock

W czerwcowe poranki podlewam tym hortensje. Mieszam z wodą i przyrządzam energetyk dla roślin. Hortensja kwitnie tak, że sąsiadom oczy wychodzą z orbit. Pielęgnacja hortensji

kaja 16:42

Hortensja to niekwestionowana królowa polskich ogrodów. To bujny i elegancki krzew, który zaskakuje olbrzymimi kwiatami. Jeżeli Twoja hortensja marnieje, a jej kwiaty są małe to znak, że być może brakuje jej potrzebnych składników odżywczych. Tą odżywkę do hortensji przygotujesz samodzielnie. To naturalne składniki, które świetnie odżywają nawet marniejący krzew. Podlewaj tym hortensję, a roślina szybko odzyska swój wigor i dobrą kondycję.