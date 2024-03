Wielu miłośników bratków zastanawia się, co zrobić, by przedłużyć ich kwitnienie. Nic dziwnego, bo bratki to jedne z piękniejszych wiosennych kwiatów. Kiedy na zewnątrz zrobi się odrobinę cieplej, zdobią nasze balkony, parapety i ogrody. Co zrobić, by bratki kwitły jak szalone aż do lata? Czym podlewać, jak przycinać i jak kupować sadzonki, by cieszyć oczy pięknymi kwiatami? Sprawdź, co zrobić, by bratki w Twoim domu zapełniły się pąkami i uginały się od kwiatów.

Kroję i zalewam wodą, później podlewam bratki na balkonie. Sposób na to, by bratki kwitły aż do lata

Domowy nawóz do bratków można przygotować z bananów. Żeby kwiaty kwitły jak szalone, potrzebne są im dwa ważne składniki odżywcze, które znajdziesz w tych owocach — fosfor i potas. To właśnie fosfor sprawia, że rośliny obficie kwitną, a potas wzmacnia je i chroni przed chorobami. Żeby zrobić domów nawóz, wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać kwiaty dwa razy w miesiącu. Sprawdzi się zarówno do kwitów doniczkowych, jak i ogrodowych. Banany, które zostały po przyrządzeniu nawozu, można jeszcze bardziej rozdrobnić i zmieszać z wodą. Taka mikstura będzie świetną odżywką dla warzyw w ogrodzie.

Bratki na balkonie i w ogrodzie. Zahartuj sadzonki

Jednym z powodów, przez który bratki szybko więdną, są niezahartowane sadzonek. Jeśli kupujemy je wczesną wiosną, zazwyczaj są przechowywane w ocieplanych halach. Dlatego nie są przyzwyczajone do niskich temperatur, które panują wiosną. Jeśli chcemy, by kwiaty cieszyły nasze oczy na dłużej, warto zastosować podstawową zasadę i zahartować rośliny. Przez dwa — trzy dni, zanim przesadzisz bratki do większych doniczek lub do ogrodu, wystawiaj kwiaty na zewnątrz, na kilkanaście minut kilka razy dziennie. Zadbaj o to, by miejsce było osłonięte od wiatru. Dopiero po tym czasie przesadź sadzonki do większych doniczek i ustaw w docelowym miejscu.

Bratki lubią wilgoć

Żeby bratki kwitły jak szalone, trzeba pamiętać o odpowiednim podlewaniu oraz miejscu, w którym ustawimy doniczki. Kwiaty lepiej rosną, gdy podłoże jest lekko wilgotne, ale nie mokre. Dlatego ważne jest stałe, równomierne podlewanie bratków. Najlepiej robić to codziennie rano lub wieczorem, nigdy w ciągu dnia. Jeśli zapomnimy o tym, a ziemia się przesuszy, trudno będzie uratować roślinę. Bratki są wrażliwe na choroby, dlatego trzeba uważać, by nie podlewać liści i kwiatów. Ważne jest też także miejsce, w którym posadzimy rośliny. Najdłużej będziemy cieszyć się kwiatami, jeśli ustawimy doniczki na wschodnim lub zachodnim balkonie. Lekko zacienione stanowisko będzie idealne.

