Kwiaty, które kwitną wiosną to dla ogrodnika nagroda za dobrze przepracowaną jesień i zimę. Z odpowiednio pielęgnowanych cebulek i sadzonek rozkwitają pachnące piękności, które zdobią nie tylko ogródki ale i domy. Jednak wiosenne kwiaty to temat rzeka. Jedne kwitną na wiosnę, drugie sadzimy lub siejemy wiosną, by cieszyć się nimi przez cale lato. Jedno jest pewne, kiedy na rabatach, w ogrodach i przyulicznych skwerach pojawiają się wiosenne kwiaty, wtedy naprawdę widać i czuć, że przyroda budzi się do życia. To moment, w którym lada chwila świat buchnie zielenią, dni staną się cieplejsze, a za sprawą kwiatów także piękniejsze. Sprawdź jakie kwiaty kwitną na wiosnę, które sadzimy o tej porze roku i wybierz najlepsze na balkon i do ogrodu.

Kwiaty wieloletnie sadzone na wiosnę w ogrodzie. Te rośliny dobrze zniosą niskie temperatury

Wiosna, szczególnie wczesna to kapryśna i trudna pora roku dla ogrodników. Wszystko ze względu na zmieniającą się temperaturę. Wiele osób zastanawia się jakie kwiaty siać i sadzić wczesną wiosną, by przetrwały mrozy. Na szczęście są takie rośliny wieloletnie, które dobrze zniosą wahania temperatury a nawet przymrozki i można je posadzić już na początku marca. Chodzi o byliny kwitnących w lecie i na jesieni, które są szczególnie odporne na chłody. Wiosną można więc sadzić begonie, lilie, irysy czy niskie odmiany dalii. W kwietniu możemy posadzić frezje, liliowce, tawułki, funkie i konwalie.

Białe, żółte i niebieskie kwiaty na wiosnę. Jak się nazywają?

Białe kwiaty, które kwitną na wiosnę to przede wszystkim przebiśniegi, śnieżyce wiosenne czy ciemierniki białe. W maju pojawiają się także konwalie. Białe mogą być również tulipany, pierwiosnki, krokusy czy hiacynty. Podobnie jak w przypadku żółtych i niebieskich wiosennych kwiatów. Jednak jeśli myślimy o słonecznym kolorze, to widzimy takie rośliny jak narcyz, żonkil czy forsycja. Z kolei niebieskie kwiaty wiosenne to cebulice, szafirki, krokusy i bratki.

Kwiaty na balkon. Wiosna zagości na tarasie dzięki tym roślinom

Jeśli chcemy cieszyć się kwiatami balkonowymi już wczesną wiosną, to na pelargonie jest jeszcze za wcześnie. Wśród wiosennych kwiatów na balkon, które można sadzić w marcu są m.in. bratki. Te piękne kolorowe kwiaty są odporne na niską temperaturę. Wytrzymają nawet przymrozki. Bratki urzekają feerią barw swoich kwiatów, długo kwitną i zachwycają aksamitną poświatą płatków. Na wiosennym balkonie świetnie sprawdzą się także stokrotki. Można je zasadzić w skrzynce, a ich białe i różowe kwiaty będą zdobiły nasz taras. Doskonałe wiosenne kwiaty na balkon to także pierwiosnki. Wiele odmian znacznie lepiej przyjmie się na balkonie niż na kuchennym parapecie. Warto zaopatrzyć się w sadzonki pierwiosnka bezłodygowego, ząbkowanego oraz wyniosłego. Wiosną są dostępne w przeróżnych kolorach. Jednak nie wszystkie pierwiosnki sprawdzą się jako kwiaty na balkon marcu. Pierwiosnek kubkowaty źle znosi niską temperaturą. Inne kwiaty, które ozdobią balkon wiosną to jaskry azjatyckie. Warto pomyśleć także o roślinach cebulowych.

Cebulki kwiatów na wiosnę. Wiosenne kwiaty na balkon i do ogrodu

Kwiaty na balkon, które dobrze zniosą niską temperaturę w marcu, a przy okazji pięknie kwitną, to także rośliny cebulowe. Cebulki możemy zasadzić jesienią, albo kupić gotowe w doniczkach. Do stworzenia wiosennej kompozycji na balkonie lub w ogrodzie doskonale nadają się cebulki tulipanów, krokusów, narcyzów czy hiacyntów. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli kupimy doniczki z wykiełkowanymi kwiatami, warto je dobrze zabezpieczyć przed niską temperaturą zanim wystawimy na balkon w marcu. Można np. okryć donice słomą i włożyć do kolejnej większej. W ten sposób uzyskamy dodatkowy efekt dekoracyjny.

Jakie kwiaty zasiać na wiosnę? Te roślinny pięknie pachną. Ozdobią balkon i ogród

Wiosna to także czas siania roślin, które wyrosną latem. W marcu można wysiewać maciejkę oraz groszek pachnący. Żeby cieszyć się obłędnym zapachem na dłużej można to robić partiami co dwa tygodnie nawet do końca czerwca. W kwietniu można wysiewać nasturcje. Ważne, by wybrać im słoneczne, osłonięte od wiatru i delikatnie wilgotne stanowisko. Kwiaty źle znoszą przesadzanie. Posiane w kwietniu powinny zacząć kwitnąć z początkiem lata.Kwiecień to także dobry czas na wysiew bratków i stokrotek.

Jakie kwiaty kwitną wiosną na łące?

Wiosną kwiaty kwitną nie tylko w naszych ogrodach czy na balkonach a przede wszystkim na łąkach. Przepięknie mienią się kolorami i przyciągają motyle, pszczoły i inne owady. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest mniszek lekarski oraz mlecz. Żółte kwiaty opanowują nie tylko łąki ale i miejskie trawniki. Popularne są także kaczeńce i kwiaty koniczyny. W maju zapachem i widokiem olśniewają niebieskie chabry i czerwone maki. Popularne są także stokrotki, niezapominajki i rumianki.

