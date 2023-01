Kwiaty, które kwitną zimą w domu oraz na dworze. Zobacz zdjęcia i sprawdź, co kwitnie w styczniu, lutym i marcu

Choć to wydaje się niemożliwe, to jednak wiele kwiatów kwitnie właśnie zimą. Barwne rośliny w odcieniach różu, żółci czy bieli możemy obserwować nie tylko na parapetach naszych domów ale i na dworze. W ogrodzie także możemy posadzić rośliny, które kwitną zimą i cieszą nasze oczy aż do wiosny.

Kwiaty, które kwitną zimą – zdjęcia. Co rozkwita w ogrodzie styczniu, lutym i marcu?

Kwiaty kwitnące zimą na dworze stanowią całkiem pokaźną grupę roślin. Jeśli chcemy cieszyć się kolorami w naszym ogrodzie warto posadzić takie kwiaty, którym mrozy niestraszne. Zimą pięknie kwitnie ciemiernik. Różowe płatki przebijające się przez śnieg wyglądają naprawdę uroczo. Jego biała odmiana zakwita już w grudniu. Niektóre gatunki cieszą nasze oczy przez całą zimę a nawet wiosnę. Sprawdź w galerii poniżej jakie jeszcze kwiaty kwitną zimą w ogrodzie i nie tylko.

Kwiaty doniczkowe, które kwitną zimą. Piękne rośliny, które rozjaśnią szare dni

Lista roślin doniczkowych, które kwitną zima jest spora. Jeśli chcesz ozdobić mieszkanie barwnymi kwiatami sięgnij np. po kaktus bożego narodzenia czyli grudnik. Jak sama nazwa wskazuje roślina obsypuje się kwiatami właśnie w okolicach grudniowych świąt, ale nie tylko. Bywa, że zakwita także na wiosnę. Innym kwiatem, który ubarwi parapet będzie cyklamen perski, dostępny w rożnych barwach od bieli po czerwień. Kolejny, okazały kwiat doniczkowy, który często kwitnie zimą to amarylis. Nie wolno zapominać także o storczykach i gwieździe betlejemskiej.

