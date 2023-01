Rośliny doniczkowe do ciemnych pomieszczeń. Ulubiony Ogrodnik zdradza top 5 kwiatów do cienia, dzięki którym zmienisz dom w dżunglę

The Last of Us. Kiedy nowe odcinki? Gdzie oglądać serial na podstawie hitowej gry?

Choć światło jest potrzebne do prawidłowego wzrostu roślin, to nie wszystkie kwiaty potrzebują go w dużych ilościach. Na szczęście, bo dzięki temu możemy zamienić nasz dom w dżunglę, nawet jeśli nie dysponujemy jasnym pomieszczeniem. Sprawdź, które kwiaty nie potrzebują dużo światła, by pięknie rosnąć.

Jakie kwiaty do pokoju bez słońca?

- Jak wiadomo nie wszyscy mamy tyle szczęścia, że mamy mieszkanie, które ocieka słońcem. Że przez nasze okna wydzierają się promienie słoneczne. Niestety niektórzy mieszkają w kamienicach, na parterach, gdzie dostęp światła jest ograniczony przez inne budynki lub drzewa. Co w tej sytuacji zrobić, kiedy chcemy otoczyć się roślinami, ale niestety nie wiem jakimi? Mam DLA was tylko 5 propozycji i to w zupełności wystarczy na początku przygody z roślinami, które zniosą niedobór światła – napisał na Instagramie Wojciech Wardecki znany jako Ulubiony Ogrodnik. I jako przykład podaje m.in. Zamiokulkasa. Co jeszcze?

Jakie kwiaty rosną w zacienionym miejscu? 5 inspiracji na rośliny doniczkowe do cienia

Ulubiony Ogrodnik czyli Wojciech Wardecki od lat dzieli się w internecie cennymi radami dotyczącymi roślin doniczkowych i ogrodowych. Na jego Instagramie pojawił się także poradnik, dla tych, którzy szukają kwiatów doniczkowych do zacienionych pomieszczeń. Oto 5 propozycji, dzięki którym zamienisz dom w dżunglę.

Monstera -"Monstera święciła swoje triumfy jeszcze niedawno na salonach, mieszkaniach i w biurach. Dziś już trochę przechodzi do lamusa, ale cały czas jest nieodłącznym akcentem dekoracyjnym wszystkich wnętrz" - pisze Ulubiony Ogrodnik. Zamiokulkas - "tak samo jak sansevieria, jest rośliną praktycznie nie do zabicia. Znosi wszystkie najcięższe warunki. Jedno co może mu zaszkodzić,to przelanie - nie przesadzajcie nigdy z ilością wody!"- pisze Ulubiony Ogrodnik. Sansewieria - "została ogłoszona rośliną roku 2020 w salonach firmy Tomaszewski Jest to roślina nie do zabicia. Znosi najcięższe warunki w mieszkaniach biurach i we wszystkich przestrzeniach publicznych"- pisze Ulubiony Ogrodnik. Filodendrony - "możecie uprawiać w różny sposób. Jako rośliny zwisające lub przy bambusowym paliku. To jaką formę wybierzecie zależy od Was. Bez względu na wszystko, zawsze będzie się dobrze prezentować z sercowatymi liśćmi"-- pisze Ulubiony Ogrodnik. Aspidistra - "nie bez powodu na jest nazywany żelaznym liściem. Znosi bardzo trudne warunki, okresowe niedobory wody, a także głęboki cień. Choć nie rośnie zbyt szybko, wytrzyma w każdym cienistym zakątku"- pisze Ulubiony Ogrodnik.

