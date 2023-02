Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej i astronomicznej nie zawsze przypada w tym samym terminie. Jak wspomnieliśmy wyżej, kalendarzowa wiosna 2023 zaczyna się 21 marca, w tym roku będzie to wtorek. Astronomiczna wiosna zazwyczaj rozpoczyna się 20 lub 21 marca. W 2023 roku pierwszy dzień wiosny astronomicznej wypada w poniedziałek, 20 marca, w momencie równonocy wiosennej (dzień i noc mają dokładnie taki sam czas trwania - 12 godzin), nazywanej też wiosennym przesileniem. Nadejście nowej pory roku, podczas której uśpiona w zimowym śnie, przyroda budzi się do życia, jest jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. W końcu, komu z nas nie zdarzyło powiedzieć - „Aby do wiosny”. Do jej nadejścia trzeba się odpowiednio przygotować. Zarówno w Polsce, jak i na świecie istnieje mnóstwo zwyczajów związanych z pierwszym dniem wiosny.

Wiosna 2023. Pierwszy dzień wiosny w Polsce. Jakie są zwyczaje?

Jednym z najpopularniejszych zwyczajów związanych z pierwszym dniem wiosny w Polsce jest topienie marzanny - symbolu słowiańskiej bogini zimy i śmierci. Słowianie traktowali ten rytuał bardzo poważnie, dziś w Polsce ma on raczej charakter zabawy. Marzanna, to kukła którą robi się zazwyczaj ze słomy i starych ubrań na podobiznę kobiety, a następnie topi - ma symbolizować odejście zimy i początek wiosny. 21 marca, to także Dzień Wagarowicza. Tego dnia w wielu szkołach nie ma zwyczajnych lekcji, w wielu miastach odbywają się koncerty, po ulicach paradują przebrani uczniowie.

Równonoc wiosenna 2023. Rytuały na szczęście w pierwszy dzień wiosny

Równonoc wiosenna 2023 wypada w poniedziałek 20 marca. To także początek astronomicznej wiosny, kalendarzowa rozpocznie się dzień później - 21 marca. Wraz z końcem zimy, nawet jeśli pogoda na to nie wskazuje, uśpiona energia Ziemi budzi się i daje o sobie znać. Dlatego pierwszy dzień wiosny to najlepszy moment, by oczyścić siebie i mieszkanie z uśpienia i zaprosić do wnętrza życie pełne wigoru, szans i możliwości. 20 marca koniecznie uporządkuj piwnice, szafy i dokładnie wysprzątaj cały dom lub mieszkanie. To ważne, bo pomieszczenia odzwierciedlają naszą podświadomość, świadomość i nadświadomość. Kiedy mamy bałagan w najbliższym otoczeniu, chaos pojawia się także w naszym umyśle. Wraz z nadejściem wiosny pozbądź się także zepsutych sprzętów, nadtłuczonych talerzy, wyszczerbionych szklanek czy porwanych ubrań (jeśli można je naprawić - zrób to). Często nie zdajemy sobie sprawy, że takie niedziałające i niekompletne przedmioty zaburzają dobrą energię w domu i przyciągają finansowe kłopoty. Jeśli takie porządki masz już za sobą zajmij się oknami i lustrami.

Rytuał na pierwszy dzień wiosny. Napar z szałwii i ocet do mycia okien

Kiedy już uprzątniemy wszystko, co nie służy przepływowi dobrej energii w domu, czas na oczyszczanie. Umyj podłogi, okna i lustra specjalną naturalną mieszanką – łyżka octu, woda i szklanka naparu z szałwii. Dzięki temu zdejmiesz zastałą energię, która przez miniony rok osadzała się podczas rożnego rodzaju kłótni, nieporozumień, nieszczęść czy złych myśli wśród domowników. Pomyśl także, czy możesz dodać odrobinę koloru do pomieszczeń. Jeśli nie masz czasu na malowanie ścian niech to będą nowe zasłony, poduszki, obrus lub kwiaty. Dzięki temu poczujesz powiew świeżości i powrót dobrej energii.

Rytuał na pierwszy dzień wiosny. Zapal świece

Pierwszy dzień wiosny jest idealnym dniem nie tylko na fizyczne porządki ale także oczyszczanie pomieszczeń i siebie ze złej energii. Kiedy w twoich czterech kątach wszystko już lśni w każdym pokoju zapal białą świecę i powtórz te słowa: „Oczyszczam to pomieszczenie z wszelkiej nagromadzonej złej energii, robię miejsce na dobro i obfitość. Dziękuje i tak jest”. Nie gaś świeczek niech wypalą się do końca. Przez kolejne tygodnie utrzymuj porządek w mieszkaniu, możesz tez palić kadzidła z rozmarynu lub białej szałwii. Wkrótce zauważysz zmiany w swoim życiu. W twoim otoczeniu pojawią się pomocni ludzie i korzystne sytuacje, a dotychczasowe problemy uda się w końcu rozwiązać.

Zwyczaje związane z pierwszym dniem wiosny. Hiszpania – Święto Ognia

W hiszpańskiej Walencji bardzo hucznie świętuje się nadjecie wiosny. Obchodom towarzyszą pokazy fajerwerków i ogniska, które rozświetlają całe miasto. Ten zwyczaj jest kultywowany od XVI wieku, kiedy to cieśle porządkując swoje warsztaty przed nadchodzącą wiosną, wyrzucali niepotrzebne drewniane konstrukcje. Porządki zbiegały się w czasie z dniem patrona całego kraju – św. Józefa – na jego część w całym mieście rozpalano ogniska. Z biegiem czasu konstrukcje przybierały bardziej zaawansowane formy, by w końcu przerodzić się w jeden z najbardziej widowiskowych wiosennych festiwali. Dlatego w Walencji ostatnie dni zimy, pomiędzy 15 a 19 marca to Święto Ognia, które można porównać do karnawału. Podczas Las Fallas miasto opanowują ogromne kukły, które potrafią sięgać nawet 6 metrów! Wśród nich znajdziemy mnóstwo tradycyjnych (wykonanych z kartonu, drewna i wosku), ale i nowoczesnych, służących głównie satyrze (przedstawiają postaci z świata show biznesu czy polityki). Każdego dnia festiwalu, o godz. 14.00 głośny huk petard na placu del Ayuntamiento obwieszcza wydarzenie zwane la Mascleta. To konkurs, w którym grupy rekonstrukcyjne rywalizują między sobą, by to właśnie salwa w ich wykonaniu okazała się najbardziej donośna. Wszystko kończy - terremoto, co w dosłownie oznacza trzęsienie ziemi. Wtedy wszystkie grupy grupy wykonują salwę jednocześnie.

Zwyczaje związane z pierwszym dniem wiosny. Indie - Święto Holi

Święto Holi, to jedno z najbardziej popularnych, indyjskich zwyczajów na świcie. Znane jest także jako Festiwal Kolorów – zwiastuje koniec zimy i zapowiada nadejście czasu obfitości. Celebrowane jest zazwyczaj w miesiącu phalguna, dzień po marcowej pełni księżyca. Do ważnych rytuałów poprzedzających jego obchody jest palenie Holika – ogniska symbolizującego zwycięstwo dobra nad złem. Uczestnicy tańczą i śpiewają wokół paleniska, obchodząc je trzykrotnie, radując się z nadejścia pierwszego dnia wiosny. Następnego dnia o świcie rozpoczyna się Holi. Od rana feeria barw roznosi ulice. Hindusi malują twarze, wierząc, że przynosi to szczęście i zdrowie, oblewają się wodą i obsypują kolorowymi proszkami, symbolizującymi wiosenne ożywienie. Do późnej nocy przez miasta przetaczają się wielotysięczne parady.

Zwyczaje związane z pierwszym dniem wiosny. Japonia – Hanami

W Japonii nadejście wiosny celebruje się podczas Hanami. Święto znane także jako Festiwal Kwitnących Wiśni. Kwitnienie drzewek, w zależności od regionu i pogody, zazwyczaj rozpoczyna się w drugiej połowie marca i kończy na początku kwietnia (w ostatnich latach, w niektórych regionach, kwiaty pojawiły się już w lutym!). W tym czasie Japończycy spacerują i gromadzą się po drzewami. Urządzają pikniki, śpiewają i podziwiają piękno natury. Woń kwiatów, sake, zielona herbata, i kolorowe lampiony –tworzą niezwykły klimat, który przyciąga także wielu turystów. Starsi mieszkańcy celebrują Hanami podczas kwitnienia drzew moreli japońskiej, zazwyczaj już na początku marca. Ceremonie są kameralne i o wiele mniej huczne niż te związane z wiśniami.