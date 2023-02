Wiosenne stylizacje dla kobiet po 50-tce. Ta Polka pokazuje, jak ubierają się kobiety z klasą

Boska sukienka z Reserved to perełka dla kobiet po 50-tce. Kosztuje 39 zł na wyprzedaży. To hit na wiosnę i lato 2023

Każda kobieta, bez względu na wiek chce wyglądać pięknie. Po 50-tce ciało zaczyna się zmieniać, dlatego wiele kobiet zastanawia się jak się ubierać, by wyglądać młodo ale z klasą. W popularnych sieciówkach jest mnóstwo bluzek i sukienek przeznaczonych głównie dla młodszych kobiet, ale w tym gąszczu da się odnaleźć i takie, które będą pasowały dojrzałym paniom. Kobiety po 50-tce powinny stawiać na klasyczne kroje, ale przez to nie muszą wyglądać nudno. Wiosenne stylizacje dla dojrzałych pań wygrywają kolorem. Do klasycznych granatowych jeansów pasuje biały luźny sweter. Bluzka koszulowa lub koszula w zielonym bądź żółtym kolorze sprawi, że cała stylizacja nabierze lekkości ale nie straci na elegancji. Idealnym przykładem tego, jak wyglądać pięknie po 50-tce jest Ewa Wachowicz.

Wiosenne stylizacje dla kobiet po 50-tce. Ta Polka pokazuje, jak powinny ubierać się kobiety z klasą

Była miss, a obecnie dziennikarka i prezenterka telewizyjna od lat uważana jest za ikonę stylu. Ewa Wachowicz zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym stawia na klasyczne kroje, które podkreślają atuty sylwetki. Koszule i bluzki koszulowe, garnitury czy sukienki – są proste ale nie nudne. Gwiazda bardzo lubi bawić się kolorami, które wiosną mają szczególne znaczenie. Mimo, że Ewa Wachowicz zazwyczaj wybiera ubrania od polskich projektantów, to bez problemów znajdziesz podobne rzeczy w popularnych sieciówkach. W galerii poniżej przedstawiamy kilka wiosennych stylizacji idealnych dla kobiet po 50-tce. Zainspiruj się zanim wybierzesz się na zakupy.

